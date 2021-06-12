Cemal Erdoğan, Dünya Judo Şampiyonası'nda ilk maçta elendi

Macaristan'da düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nın yedinci gününde milli sporcu +100 kiloda Cemal Erdoğan, ilk maçında Brezilyalı rakibi David Moura'ya yenilerek elendi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyonada +100 kiloda mücadele eden Cemal, ilk maçında Brezilyalı Moura'yla karşılaştı.

Rakibine yenilerek ilk maçta elenen Cemal Erdoğan, şampiyonaya erken veda etti.

Bu kiloda altın madalyayı Japon Kokoro Kageura, gümüş madalyayı Rus Tamerlan Bashaev, bronz madalyaları ise Hollandalı Roy Mayer ile Ukraynalı Yakiv Khammo elde etti.