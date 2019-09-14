Cemal Gürsel mezarı başında anıldı

Özgeçmişi okunan Gürsel'in kabrine, Cumhurbaşkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına iki ayrı çelenk bırakıldı.

Devlet Mezarlığında düzenlenen törene Cemal Gürsel'in torunu Özdem Gürsel'in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mahmut Kazan, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Suat Ölmez, Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sercan Çığgın ile askeri yetkililer katıldı.

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