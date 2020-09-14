Cemal Gürsel mezarı başında anıldı - Son Dakika

Cemal Gürsel mezarı başında anıldı

ANKARA - Dördüncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, ölümünün 54. yılında mezarı başında anıldı.

Devlet Mezarlığında düzenlenen törene Cumhurbaşkanlığı Personel Prensipler Genel Müdürü Metin Yener, Ankara Vali Yardımcısı İsmail Küreci, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Suat Ölmez, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berkay Gökçınar, Cemal Gürsel'in torunu Özdem Gürsel ve askeri yetkililer katıldı. Tören, Cumhurbaşkanı Gürsel'in öz geçmişinin okunması ile başladı. Ardından Gürsel'in kabrine Cumhurbaşkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri çelengi bırakıldı. Daha sonra ise aile üyesi Özdem Gürsel'in buketi sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ile devam eden tören, Özdem Gürsel'e taziyelerin sunulması ile sona erdi.