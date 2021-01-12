Cemal Hünal'ın Survivor'dan diskalifiye edileceği iddia edildi!

Yarışmanın yeni bölüm fragmanında, toplanan ada konseyinde yapılan bazı açıklamalar programın takipçilerinde şok etkisi yarattı.& ;

'SENİN DEVAM EDEMEME DURUMUN VAR'

Adada çok ciddi bir kırmızı alarm durumunun olduğu söylendi. Fragmanda Acun Ilıcalı'nın "Senin Survivor'a devam edememe ihtimalin var" sözleri herkeste merak uyandırdı.& ;