Cemal, kalp nakli bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Cemal, kalp nakli bekliyor - Son Dakika

Cemal, kalp nakli bekliyor

7 saat önce

ANKARA'da kalp kapağı ameliyatı sonrasında taburcu olmayı beklerken kalbi duran ve 19 gündür makineye bağlı yaşatılan Cemal Azboy (16), kalp nakli bekliyor.

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ANKARA'da kalp kapağı ameliyatı sonrasında taburcu olmayı beklerken kalbi duran ve 19 gündür makineye bağlı yaşatılan Cemal Azboy (16), kalp nakli bekliyor.

Annesiyle Antalya'da yaşayan Cemal Azboy, geçen aralık ayında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği kalp kapağı ameliyatı sonrasında taburcu olmayı beklerken aniden fenalaşıp bayıldı. Kalbi duran Azboy, makineye bağlanarak hayatta tutuluyor.

Evladının 19 gündür uygun kalp bulunamadığı için makineye bağlı yaşatıldığını söyleyen Hatice Demir, oğlunun makineye bağlı geçirdiği her dakikanın yaşama şansını azalttığını ifade etti. Oğlunun henüz 6 yaşındayken karaciğer nakliyle büyük sarsıntı geçirdiğini ifade eden Hatice Demir, Cemal'in daha 2 yaşındayken yapılan testler neticesinde kolesterol değerinin çok tehlikeli düzeyde olduğunu öğrendiklerini belirtti. Hatice Demir, "Cemal 4 yaşına kadar ilaçla tedavi edilmeye çalışıldı. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne başvurduk, nakil olması gerektiğine karar verildi. ilaç tedavisi sırasında kalbi de etkilenmiş. 6 yaşına geldiğinde İzmir'de özel bir hastanede karaciğer nakli yapıldı" dedi.

AORT DAMARI DARALDI

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde 2015 yılına kadar oğlunun periyodik kontrollerinin yapıldığını aktaran Demir, "Çekilen son ekosu bizi bir kez daha kahretti. Birinci derece aort damarı daralması tespit edildi. Doktor, kalp kapağının değişmesi gerektiğini söyledi. Bu arada ben de lenf kanseri oldum. Tedavi sürecim başladı. Bu arada babası Necat Azboy oğlumuzla ilgilendi" diye konuştu.

BABA VEFAT ETTİ

İstanbul, Bakırköy Acıbadem Hastanesi'ne başvurduklarını ve aort damarı için ameliyat kararı verildiğini söyleyen Hatice Demir, "Aralık 2016'da ameliyat olacaktı ki, babası kasım ayında vefat etti. Psikolojisi düzelsin diye şubat ayını bekledik. 3 Şubat'ta Dr. Tayyar Sarıoğlu ameliyat etti. Kalp kapağı için biraz daha beklemek gerektiği için sadece daralan damarı açıldı" dedi.

KALP KAPAĞI DEĞİŞTİ

Oğlunun kontrollerini yapan doktorun geçen yıl acil kalp kapağı ameliyatı yapılması gerektiğini söylediğini ifade eden Hatice Demir, şöyle konuştu:

"Kalp kapağı ameliyatı için gerekli parayı bulamadık. İstanbul'dan Ankara'ya Hacettepe Üniversitesi Hastanesi kardiyoloji ünitesine geldik. Tüm raporlarını konseye sunduk, Cemal'in ameliyat olmasına karar verildi. 13 Aralık 2019'da ameliyatı gerçekleşti, her şeyin çok iyi gittiğini öğrendik. Yoğun bakımdan sonra normal odaya alındı. Doktorumuz taburcu olmasına karar verdi. Cemal, taburcu olacağı gün saat 07.00 sıralarında lavaboda fenalaşıp bayıldı. Doktorları Cemal'in kalbinin durduğunu söyledi. Acil ameliyata alındı. Tüm müdahalelere rağmen kalbi tekrar çalıştırılamadı. Şu an makineye bağlı yaşıyor. Kalp kaslarında gevşeme olursa kalbi döndürebileceklerini söylediler. Fakat kalp kaslarında hiç gevşeme olmadı. Aynı gün kalp nakli için Sağlık Bakanlığı Kalp Bekleme Sırası'na yazıldı. İlk sırada beklemedeyiz. 19 gündür bağış yapılacak kalp olur mu, diye bekliyoruz."


Hatice Demir, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:42 Kaynak: DHA
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