Cemal Kamacı Spor Kompleksi yenilenmiş haliyle hizmete açıldı - Son Dakika

Cemal Kamacı Spor Kompleksi yenilenmiş haliyle hizmete açıldı

08.10.2020 13:33
Cemal Kamacı Spor Kompleksi yenilenmiş haliyle hizmete açıldı, System.String[]

Cemal Kamacı Spor Kompleksi yenilenmiş haliyle yeniden hizmete girdi.

Cemal Kamacı Spor Kompleksi yenilenmiş haliyle yeniden hizmete girdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sporcularla kestiği kurdeleyle kapasitesi artırılan spor kompleksini yeniden hizmete açtı.

Salonda gerçekleştirilen törende konuşan İmamoğlu, aktif spor yaşamında büyük başarılara imza atmış Cemal Kamacı'nın ismini taşıyan spor salonunun kalitesini artırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Yapımı tamamlanan birçok tesisimiz var. İstanbul'un olimpiyat deneyimini yaşamasını çok arzu ediyorum. 2036 hedef diye söylemiştim ama '2032 neden olmasın' diye çalışıyoruz. İstanbul'da iş sadece spor tesisi değil; antrenörü, sporcusu daha önemlisi sivil toplumun spora bakışı da önemlidir. Tabii ki spor tesisini artıracağız ama bir önemli konu da bu tesislerin nasıl işletildiğidir." diye konuştu.

Spor kültürünü geliştirmenin uluslararası camiadaki en önemli konulardan biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazıkki ülkemizde spor birkaç branşta anlaşılıyor. Spor geniş bir kavram. 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün centilmenliği göstermiş sözü ne kadar öncü bir söz. Bu derin anlayışı toplumun her kesimine yaymamız lazım. Spor kültürünü bu şehirde yaymak istiyoruz."

İstanbul'da 150 bin lisanslı sporcunun olduğuna dikkati çeken İmamoğlu, "16 milyonluk şehirde bu sayı aslında ideal değil. Spora erişimi kolaylaştırmak istiyoruz. Çok prestijli etkinlikler yapmak istiyoruz. Geçen sene İstanbul maratonu tarihinin en büyük katılımıyla yapıldı. Nitelikli organizasyonlar gerçekleştirdik. 8 Kasım'da maratonu bir kez daha yapacağız. Pandemi nedeniyle kalabalığı bir araya getiremeyeceğiz. Ama İstanbul'u motive etmek istiyoruz. Sporu bir şekilde yaygınlaştırmak istiyoruz. 15'e yakın tesisi birkaç ay içinde sizlerle buluşturacağız." şeklinde konuştu.

Cemal Kamacı Spor Kompleksi'ndeki çalışmalarla ilgili bilgi veren İmamoğlu, "Hızlı bir çalışma yaptık. İyi bir işletmecilik çalışması da yaptık. Aktif noktadayız. Dünya teknolojisi kullanılarak çevre dostu bina yapısı var. Yüzme havuzunu profesyonel sporculara açmaktan mutluluk duyuyorum. Diğer branşları da pandeminin seyrine göre faaliyete sokacağız. Seyirci kapasitesi artırıldı. Kadın-erkek fitness, halı saha, tenis kortu da var. Daha da güzeli 592 araçlık parkımız da var. Metrobüsle bağıyla beraber kıymetli bir otopark olduğunu belirtmek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmasının ardından yüzme yarışının startını veren İmamoğlu, cimnastik gösterisini de izledi. Ekrem İmamoğlu, sporculara ayrıca hediye verdi.

Kapasitesi artırıldı

Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde tüm birimler bütünüyle yenilendi.

Sportif alanları genişletilen ve kullanıcı kapasitesi artırılan komplekste; olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları, uzak doğu sporları salonu, kadın ve erkek fitness salonları, stüdyo salon, halı saha, iki tenis kortu ile soyunma odaları yer alıyor.

Tesiste ayrıca idari ofisler, 18'i engelli, 11'i hibrit, 27'si düşük emisyonlu araç ve 536'sı normal olmak üzere 592 araçlık otopark; 12 adet bisiklet park yeri de bulunuyor.

Komplekste ayrıca yüzde 45 su, yüzde 28 enerji tasarrufu sağlanacak. Tesisin günlük elektrik ihtiyacının yüzde 10'u ise çatısındaki güneş enerjisi panellerinden sağlanacak.

Ekrem İmamoğlu, Olimpiyat, İstanbul, Yüzme, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cemal Kamacı Spor Kompleksi yenilenmiş haliyle hizmete açıldı - Son Dakika Spor

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