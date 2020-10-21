Cemal Kaşıkçı cinayeti: Hatice Cengiz, Suudi Veliaht Prensi Selman'a ABD'de dava açtı - Son Dakika
BBC

Cemal Kaşıkçı cinayeti: Hatice Cengiz, Suudi Veliaht Prensi Selman'a ABD'de dava açtı

21.10.2020 01:28
Cemal Kaşıkçı cinayeti: Hatice Cengiz, Suudi Veliaht Prensi Selman'a ABD'de dava açtı, System.String[]

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman hakkında cinayetin azmettiricisi olma suçlamasıyla ABD'de dava açtı.

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman hakkında cinayetin azmettiricisi olma suçlamasıyla ABD'de dava açtı.

Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de başkonsoloslukta bir grup Suudi ajan tarafından öldürülmüştü.

Türkiye vatandaşı olan Cengiz ve Kaşıkçı'nın öldürülmeden kurmuş olduğu Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi platformu davayı, cinayet nedeniyle birçok farklı boyutta kayba uğradıkları gerekçesiyle açtı.

Dava dilekçesinde Veliaht Prens Selmaan ve bazı Suudi yetkililerin cinayetten sorumlu tutulmaları isteniyor.

Kaşıkçı öldürülmeden önce ABD'de yaşıyor ve sıklıkla Washington Post gazetesi için yazı kaleme alıyordu.

Dava dilekçesinde "Cinayetin amacı belliydi - Kaşıkçı'nın ABD'de, Arap dünyasında demokratik bir reform yapılması fikrini savunmasını durdurmak" dendi.

Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Başkonsolosluğa gitmeden önce evlilik belgeleri için Suudi Arabistan'ın Washington DC Büyükelçiliğine gittiğinin anımsatıldığı dava metinde, "Davalılar, bunun ardından Kaşıkçı'yı öldürmek için bir fırsat yarattı. Özellikle Kaşıkçı'yı öldürme komplolarının bir parçası olarak, Suudi büyükelçilik yetkilileri Kaşıkçı'nın istediği belgelerin kendilerinde olmadığını belirtti ve onu İstanbul'daki Başkonsolosluğa yönlendirdi." denildi.

Suudi Veliaht Prensi Selman, cinayet emrini verdiğini reddediyor.

Cinayetle ilgili olarak Suudi Arabistan'da başlatılan soruşturmada Kasım 2019'da 5 kişi idam cezasına çarptırılmıştı. 3 kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası verilmişti. Ancak Kaşıkçı'nın ailesinin sanıkları affetmesiyle, idam cezaları 20'şer yıl hapse dönüştürüldü.

Türkiye'de de Kaşıkçı cinayetinden sorumlu oldukları gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan 20 sanık gıyabında yargılanıyor. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması Temmuz ayında yapılmıştı.

Cemal Kaşıkçı cinayeti: Hatice Cengiz, Suudi Veliaht Prensi Selman'a ABD'de dava açtı

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Son Dakika Dünya Cemal Kaşıkçı cinayeti: Hatice Cengiz, Suudi Veliaht Prensi Selman'a ABD'de dava açtı - Son Dakika Dünya

BBC
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