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Cemal Kaşıkçı cinayeti: New York Times, Suudi gazeteciyi öldüren ekipten 4 kişinin ABD'de eğitim aldıklarını iddia etti - Son Dakika
BBC

Cemal Kaşıkçı cinayeti: New York Times, Suudi gazeteciyi öldüren ekipten 4 kişinin ABD'de eğitim aldıklarını iddia etti

23.06.2021 06:31
Cemal Kaşıkçı cinayeti: New York Times, Suudi gazeteciyi öldüren ekipten 4 kişinin ABD'de eğitim aldıklarını iddia etti, System.String[]

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, 2018 yılının Ekim ayında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul'da öldüren ekipten dört kişinin, bir önceki yıl ABD'de eğitim aldıklarını iddia etti.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, 2018 yılının Ekim ayında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul'da öldüren ekipten dört kişinin, bir önceki yıl ABD'de eğitim aldıklarını iddia etti. Gazete, dört kişiye verilen milis eğitimiyle ilgili sözleşmenin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandığını öne sürdü.

NYT'ye göre eğitimi, özel sermaye fonu Cerberus Capital Management'a ait Tier 1 Group adlı şirket verdi.

Gazetedeki haberde, eğitimin savunma amaçlı olduğu ve Suudi liderlerin korunması için verildiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise haberle ilgili açıklamasında, Amerikan yasaları gereği bakanlığın medyada yayımlanan bu tip haberler ve iddialarla ilgili yorum yapamayacağını söyledi.

Ned Price, ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik politikasının, "hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygılı olunmasını öncelik verilmesine dayanacağını" belitti.

Suudi Arabistan ve Cerberus Capital Management ise haberle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İstanbul'da öldürüldü

Amerikan Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı eleştiren çok sayıda yazı kaleme almıştı.

Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Şubat ayında yayımlanan Amerikan istihbarat raporunda, Muhammed bin Selman'ın, Kaşıkçı'nın yakalanmasına ya da öldürülmesine yönelik bir operasyona onay verdiği belirtilmişti.

Cerberus'un üst düzey yöneticisi Louis Bremer geçen yıl, ABD Kongresi üyelerinin sorularına verdiği yazılı yanıtta, şirketinin bazı Suudileri ABD'de eğittiğini kabul etmişti.

Ancak Trump yönetimi yazılı yanıtı Kongre'ye göndermediği için konu açıklık kazanmamıştı.

Cemal Kaşıkçı cinayeti: New York Times, Suudi gazeteciyi öldüren ekipten 4 kişinin ABD'de eğitim aldıklarını iddia etti
Cemal Kaşıkçı cinayeti: New York Times, Suudi gazeteciyi öldüren ekipten 4 kişinin ABD'de eğitim aldıklarını iddia etti

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Son Dakika Dünya Cemal Kaşıkçı cinayeti: New York Times, Suudi gazeteciyi öldüren ekipten 4 kişinin ABD'de eğitim aldıklarını iddia etti - Son Dakika Dünya

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