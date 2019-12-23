Cemal Kaşıkçı cinayeti: Suudi Arabistan'da 5 kişiye idam cezası - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Cemal Kaşıkçı cinayeti: Suudi Arabistan'da 5 kişiye idam cezası - Son Dakika Dünya

Cemal Kaşıkçı cinayeti: Suudi Arabistan'da 5 kişiye idam cezası

6 saat önce

Suudi Arabistan'da bir mahkeme, geçen yıl Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye idam cezası verdi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan'da görülen davada 5 kişi idam cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, davada yargılanan 3 kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası verdi.

Cemal Kaşıkçı geçen yıl Ekim ayında evlilik belgeleri için girdiği başkonsoloslukta öldürülmüştü.

Davada yargılanan isimlerden biri de Suudi Kraliyet ailesinin eski danışmanlarından Saud el Kahtani'ydi.

El Kahtani herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı.

Cemal Kaşıkçı cinayeti: Suudi Arabistan'da 5 kişiye idam cezası
Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:55 
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