Cemal Kaşıkçı Cinayetini Araştırmak İçin Türkiye'ye Gelen BM Özel Raportörü Agnes Callamard, AK...
1 saat önce
IHAAW103845-SIY/01-02-2019- Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak için Türkiye'ye gelen BM Özel Raportörü Agnes Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile görüştü.
IHAAW103845-SIY/01-02-2019
- Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak için Türkiye'ye gelen BM Özel Raportörü Agnes Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. 01.02.2019 10: 38: 45 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:47 Kaynak: İHA
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