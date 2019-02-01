Son Dakika Haberleri: Cemal Kaşıkçı Cinayetini Araştırmak İçin Türkiye'ye Gelen BM Özel Raportörü Agnes Callamard, AK...

Cemal Kaşıkçı Cinayetini Araştırmak İçin Türkiye'ye Gelen BM Özel Raportörü Agnes Callamard, AK...

1 saat önce

IHAAW103845-SIY/01-02-2019- Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak için Türkiye'ye gelen BM Özel Raportörü Agnes Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile görüştü.

Cemal Kaşıkçı Cinayetini Araştırmak İçin Türkiye'ye Gelen BM Özel Raportörü Agnes Callamard, AK..., System.String[]
IHAAW103845-SIY/01-02-2019

- Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak için Türkiye'ye gelen BM Özel Raportörü Agnes Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. 01.02.2019 10: 38: 45 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:47 Kaynak: İHA

Politika
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