Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ikinci iddianame - Son Dakika

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ikinci iddianame

GAZETECİ Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistanlı 2'si konsolosluk çalışanı 6 firari şüpheli hakkında ek iddianame düzenlendi.

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ikinci iddianame, System.String[]

GAZETECİ Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistanlı 2'si konsolosluk çalışanı 6 firari şüpheli hakkında ek iddianame düzenlendi. Kaşıkçı'nın öldürülmesi eylemine katılan konsolosluk çalışanı şüphelilerden muavin konsolos Sultan Yahya A. ve ateşe Yasir Halit M. 'nin "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından suç delillerini ortadan kaldırdıkları belirtilen 4 şüpheli hakkında ise 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin ek iddianame düzenledi. Düzenlenen ikinci iddianamede, 2'si konsolosluk çalışanı 6 Suudi şüphelinin ismi yer aldı. 41 sayfalık iddianamede, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına katılan konsolosluk çalışanı şüphelilerden muavin konsolos Sultan Yahya A. ve ateşe Yasir Halit M. 'nin "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Şüpheliler Ahmet Abdulaziz M., Khalid Yahya M., Muhammed İbrahim A. ve Obaid Gazi A. hakkında ise "Suç delillerini yok etme, gizleme ve veya değiştirme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapisleri istendi.

4 ŞÜPHELİ CİNAYET SONRASI İSTANBUL'A GELDİ

İddianame, 2 konsolosluk çalışanı dışındaki 4 şüphelinin Cemal Kaşıkçı'yı öldüren ekipten sonra İstanbul'a geldikleri kaydedildi. Şüphelilerin ikişerli gruplar halinde gelen 10 ve 11 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul'a geldikleri belirtildi. Söz konusu şüphelilerin Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından olay mahallindeki suç delillerini silen, gizleyen ve yok eden kişiler olduğu anlatıldı.

ANA DAVA İLE BİRLEŞTİRİLMESİ TALEP EDİLDİ

İddianame, Cemal Kaşıkçı'yı katleden 20 sanığın gıyabında yargılandıkları İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne birleştirme talebiyle gönderildi. Ana davada, Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in "müşteki" sıfatıyla bulunurken, 2'si azmettirici toplam 20 Suudi sanık yer alıyor. Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi eylemini gerçekleştirmek üzere görevlendirme yaparak talimat veren sanıklar Ahmet Bin Muhammed El Asırı ve Saud Al Kahtani hakkında "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor. En başından itibaren maktülü Suudi Arabistan'a götürmek, kabul etmediği takdirde öldürmek üzere fikir birliği ve ortak suç işleme kararıyla hareket eden, eylemin tüm ayrıntılarıyla ilgili planlama ve iş bölümü yapan ve Cemal Kaşıkçı'yı boğarak öldüren 18 sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor. 20 sanık hakkında soruşturma sürerken tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı ve İnterpol Daire Başkanlığı üzerinden de kırmızı bülten kararları çıkartılarak Suudi Arabistan Krallığı adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnameleri düzenlenmişti. İlk duruşması 3 Temmuz'da görülen davanın ikinci duruşması ise 24 Kasım'da görülecek.


Cemal Kaşıkçı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ikinci iddianame - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Juventus'lu Ronaldo, 14 yıl üst üste en az 30 gol atan ilk futbolcu oldu Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası kanlı bitti İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar         
18:07
Son Dakika: Meclis'ten Ermenistan'a ortak tepki: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir Son Dakika: Meclis'ten Ermenistan'a ortak tepki: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir         
17:15
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı         
17:03
Dağlık Karabağ'ı ziyaret eden Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan'ın endişeli tavırları dikkatlerden kaçmadı Dağlık Karabağ'ı ziyaret eden Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan'ın endişeli tavırları dikkatlerden kaçmadı         
16:50
Ermenistan, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi Ermenistan, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi         
16:07
Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı         
15:05
Aboubakar'ın sözleşme detayları ortaya çıktı! 11 milyon euro bonservis getirirse Beşiktaş'tan ayrılabilkecek Aboubakar'ın sözleşme detayları ortaya çıktı! 11 milyon euro bonservis getirirse Beşiktaş'tan ayrılabilkecek         
14:44
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı         
08:20
Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 18:39:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ikinci iddianame - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei