Son Dakika Haberleri: Cemal Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Uluslararası Soruşturmayı Yürüten Agnes Callamard, Cumhuriyet...

Cemal Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Uluslararası Soruşturmayı Yürüten Agnes Callamard, Cumhuriyet...

1 saat önce

IHAAW183628-ASA/29-01-2019- Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturmayı yürüten Agnes Callamard, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile 4 saat süren görüşmenin ardından İstanbul Adliyesi'nden ayrıldı.

Cemal Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Uluslararası Soruşturmayı Yürüten Agnes Callamard, Cumhuriyet..., System.String[]
IHAAW183628-ASA/29-01-2019

- Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturmayı yürüten Agnes Callamard, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile 4 saat süren görüşmenin ardından İstanbul Adliyesi'nden ayrıldı. Heyetin adliyeden valizle çıkması dikkat çekti. 29.01.2019 18: 36: 28 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:43 Kaynak: İHA

İstanbul Adliyesi, Cemal Kaşıkçı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suudiler, BM Özel Raportörünü Kaşıkçı'nın Öldürüldüğü Konsolosluğa Sokmadı Akli Dengesi Yerinde Olmaya Şahıs, Ters Park Edilen Aracı Ateşe Verdi

Polis Ekipleri, 'Mavi Balina' Faciasını Son Anda Önledi Aynı Gün 5 Ameliyata Girip 100'e Yakın Hastayı Muayene Eden Doktor, Odasında Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 19:45:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cemal Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Uluslararası Soruşturmayı Yürüten Agnes Callamard, Cumhuriyet...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]