Cemal Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Uluslararası Soruşturmayı Yürüten Agnes Callamard, Cumhuriyet...
1 saat önce
IHAAW183628-ASA/29-01-2019- Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturmayı yürüten Agnes Callamard, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile 4 saat süren görüşmenin ardından İstanbul Adliyesi'nden ayrıldı.
IHAAW183628-ASA/29-01-2019
- Cemal Kaşıkçı
cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturmayı yürüten Agnes Callamard, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile 4 saat süren görüşmenin ardından İstanbul Adliyesi
'nden ayrıldı. Heyetin adliyeden valizle çıkması dikkat çekti. 29.01.2019 18: 36: 28 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:43 Kaynak: İHA
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