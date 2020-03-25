Son Dakika › Dünya › Cemal Kaşıkçı davasında 18 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi - Son Dakika Dünya
Cemal Kaşıkçı davasında 18 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi
6 saat önce
Cemal Kaşıkçı davasında 18 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, 18 sanık hakkında iddianame düzenlendi.
18 sanık hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:02
Son Dakika Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım