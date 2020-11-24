Cemal Kaşıkçı duruşmasının ardından basın açıklaması - Son Dakika

Cemal Kaşıkçı 'nın öldürülmesine ilişkin görülen duruşmanın ardından basın açıklaması yapan tanık Ayman Nour, Suudi Arabistan 'ın yasama sisteminde şeffaf davranmadığını belirterek, yargılamanın Türkiye 'de yapılmasından memnun olduğunu söyledi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan Ayman Mısır eski Cumhurbaşkanı adayı Ayman Nour, hukukçu olarak bu davanın tamamen Türkiye'de icra edilmesi gerektiğine inandığını belirterek "Bağımsız yargıdan bahsedilecekse bunun Türkiye'de varlığını görüyoruz ve dolayısıyla bu mahkemenin adil bir şekilde yargılanması isteniyorsa mutlaka Türk topraklarında yapılması gerekiyor. Siyasal yapı ile yasal yapı arasında anayasal ve yargılama yasama sistemi arasında bu dava noktasında herhangi bir bağlantı yoktur. Özellikle onu belirtmek isterim. Ayrıca mahkemede bulunmaktan sonra derece mutlu olduğumu belirtmek isterim. Burada gözlemlediğimiz kadarıyla son derece dakik bir şekilde bütün detaylarıyla dava yürütülmektedir ve gördüğüm kadarıyla olumlu sonuçlar olacak" dedi.

"SUUDİ ARABİSTAN ŞEFFAF DAVRANMIYOR"

Mahkemede bulunmaktan son derece mutlu olduğunu da dile getiren Nour, "Maalesef Suudi Arabistan siyasetinde ve yasama sisteminde şeffaf bir şekilde davranmıyor. Suudi Arabistan'ın yaptığı yargılamada olumlu elle tutulur bir şey görmedik. Orada adaletten ziyade zulmün daha çok ağır bastığını gördük. Dünya değişiyor bence gördüğüm bu değişkenlik içerisinde Kaşıkçı davası ön plana çıkacak. Bütün dünya Türkiye'nin bu haklı davasında Türkiye'yi yalnız bıraktıklarına üzülecek. Dünya ve insanların bu davaya sahip çıkmadığı bir ortamda Türkiye'nin bunu göğüslediğini ve Türkiye'nin bu davayı adil bir şekilde yürüttüğünü görülecek" şeklinde konuştu.Nour, davaya katılmaması için tehdit edildiğini de öne sürdü. Nour, " Muhammed Bin Selman 'a ait bir şirket aracılığıyla benim sahip olduğum televizyon kanalının adını, logosunu çalarak 6 yıldır Türkiye de faaliyet gösteren bir kanalımın aynısı çalarak Türkiye'de bir şirket vasıtasıyla yayın yapmaya başladılar. Bu açık bir şekilde Suudi Arabistan'ın yaptığı kötü davranışı uygulamayı bizzat şahit olarak ben gördüm." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da basın açıklamasında "Türkiye'de bu mahkeme hiç kimsenin peşin peşin aleyhine olmak üzere kurgulanmış bir mahkeme yoktur. Sanıklar tarafından kendilerine avukat tutulmadığı halde Türkiye'de yasaları gereği kendilerine avukat tayin edilmiştir. Bu avukatlar onların hukukunu da savunmaktadır. Kendileri kendi haklarını savunma ihtiyacı hissetmeseler de yasalar gereği Türkiye mahkemeleri kendilerine bir avukat tayin etmiştir" diye konuştu.

- İstanbul