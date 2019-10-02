Son Dakika Haberleri: Cemal Kaşıkçı, katledilişinin birinci yılında anılıyor
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Cemal Kaşıkçı, katledilişinin birinci yılında anılıyor

2 saat önce

Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütlerinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yapacağı birinci yıl anma etkinliği için hazırlıklar sürüyor.

Cemal Kaşıkçı, katledilişinin birinci yılında anılıyor, System.String[]

Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütlerinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yapacağı birinci yıl anma etkinliği için hazırlıklar sürüyor.

Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda organize şekilde katledilmesinin üzerinden bir yıl geçti.

İnsan Hakları Gözlemevi (HRW), Uluslararası Af Örgütü, Gazetecileri Koruma Cemiyeti (CPJ), Sınır Tanımayan Gazeteciler, Şark Forum, Adalet Olmadan Barış Yok ve Türk Arap Medya Derneği'nce (TAM) Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümünde düzenlenecek anma etkinliği için son hazırlıklar yapılıyor.


Hazırlıklar kapsamında, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, başkonsolosluk binasının girişini bariyerlerle kapattı.

Anma etkinliği için başkonsolosluğun karşısındaki sokağa kurulan sahnenin bulunduğu alan güvenlik araması için boşaltıldı. Etkinliği takip edecek yabancı gazetecilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda basın mensubu, bariyerlerin dışına çıkarıldı.

Bu arada, başkonsolosluğun karşısındaki yeşil alana, anma töreninde açılmak üzere yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda üstü kapatılan mermer anıt konuldu.

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:38 Kaynak: AA
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Cemal Kaşıkçı, katledilişinin birinci yılında anılıyor
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