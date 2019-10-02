Son Dakika Haberleri: Cemal Kaşıkçı'nın katledildiği Suudi Arabistan Konsolosluğu cinayetin yıl dönümünde havadan...
Son Dakika Genel Haber

Cemal Kaşıkçı'nın katledildiği Suudi Arabistan Konsolosluğu cinayetin yıl dönümünde havadan...

2 saat önce

Cemal Kaşıkçı'nın katledildiği Suudi Arabistan Konsolosluğu cinayetin yıl dönümünde havadan görüntülendiİSTANBUL - Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice katledildiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, cinayetten bir yıl sonra havadan görüntülendi.

Cemal Kaşıkçı'nın katledildiği Suudi Arabistan Konsolosluğu cinayetin yıl dönümünde havadan görüntülendi

İSTANBUL - Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice katledildiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, cinayetten bir yıl sonra havadan görüntülendi.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice katledilişinin yıl dönümünde anılıyor. Konsolosluk önünde düzenlenen anma törenine Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ve BM Özel Raportörü Agnes Callamard da katılıyor.

Kaşıkçı'nın katledildiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na ise sessizlik hakim. Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde bir yanda vahşi cinayetin işlendiği Konsolosluk binası, diğer yanda ise Cemal Kaşıkçı'nın anma töreni görülüyor.

Cemal Kaşıkçı'nın katledildiği Suudi Arabistan Konsolosluğu cinayetin yıl dönümünde havadan...

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cemal Kaşıkçı'yı anma törenine dünyanın en zengini Jeff Bezos da katıldı
Çantasında OGS ile yolculuk, vatandaşa pahalıya patladı Mesut Özil için çılgın iddia: İstanbul'dan 70 milyon TL'lik ev aldı, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor İstanbullular 4 günde 40 bin deprem sigortası yaptırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 16:48:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cemal Kaşıkçı'nın katledildiği Suudi Arabistan Konsolosluğu cinayetin yıl dönümünde havadan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]