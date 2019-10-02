Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilişinin 1. yılı dolayısıyla, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü tarafından Suudi Arabistan'ın Madrid Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi.

"Suudi Arabistan'dan cevaplar bekliyoruz" yazılı dövizler taşıyan RSF ve Uluslararası Af Örgütü'nden temsilciler, "Gazetecileri öldürmek cezasız kalamaz. Cemal Kaşıkçı için adalet" sloganları attı.

RSF'nin İspanya Başkanı Alfonso Armada, "Suudi Arabistan rejimini ılımlı şekilde eleştiren bir gazeteci olan Kaşıkçı, parçalara ayırıldı. Her şey Riyad'ın güçlü adamı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı işaret etse de halen katilinin kim olduğu bilinmiyor. RSF olarak, bu tip suçların cezasız kalmaması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Uluslararası toplumun cinayete ilişkin tutumunu da eleştiren Armada, "İspanyol hükümeti de aynı şekilde. Görünüşte insan haklarının savunulmasıyla ilgili konuşmalar yapsa da Suudi Arabistan'a silah satmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan İspanyol basını da Kaşıkçı cinayetinin yıl dönümü dolayısıyla verdiği haberlerde, olayın üstünden 1 yıl geçmesine rağmen ne sorumluların ne de Kaşıkçı'nın bedeninin bulunabildiğini vurguladı.

El Pais gazetesi "Bilinmeyenler, 1 yıl sonra halen Kaşıkçı cinayetini kuşatıyor" başlığıyla verdiği haberinde "Ceset nerede? Suçlu olarak kim yargılandı? Veliaht Prens Selman'ın bu olayla bağlantısı ne? Bu ve bunun gibi birçok soru halen cevapsız." diye yazdı.

İspanyol haber ajansı EFE'nin "Kaşıkçı olayında, Trump'ın Suudilerle olan tehlikeli ittifakı büyüteç altında" başlıklı haberinde de "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın acımasızca öldürülmesinden bir yıl sonra, Amerikan toplumu ve tüm dünya, insan haklarını korumaktansa Suudi Krallığı ile olan ittifakına daha fazla önem veren ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a karşı acizliğini sorguladı." ifadelerini kullandı.