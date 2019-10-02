Son Dakika Haberleri: Cemal Kaşıkçı'nın katledilişinin birinci yılı
Son Dakika Güncel Haber

Cemal Kaşıkçı'nın katledilişinin birinci yılı

1 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin "Suudi Arabistan'dan eksiksiz ve güvenilir bir aydınlatma bekliyoruz.

Cemal Kaşıkçı'nın katledilişinin birinci yılı, System.String[]

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin " Suudi Arabistan'dan eksiksiz ve güvenilir bir aydınlatma bekliyoruz. Bu, acımasız cinayetten bir yıl sonra da geçerli." dedi.

Breul, Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, resmi belge almak için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmayan ve hunharca öldürüldüğü anlaşılan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın raporunun Kaşıkçı cinayetine ilişkin önemli bir değerlendirme olduğunu belirten Breul, "Suudi Arabistan'dan eksiksiz ve güvenilir bir aydınlatma bekliyoruz. Bu, acımasız cinayetten bir yıl sonra da geçerli." ifadesini kullandı.

Breul, bu raporun genel bir değerlendirmeye dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cemal Kaşıkçı'yı anma törenine dünyanın en zengini Jeff Bezos da katıldı
Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığın mahkemede söyledikleri kan dondurdu Günlük kiralık evde öldürülen Aleyna Can davasında karar: Sanığa 7 yıl 6 ay hapis Son dakika: Motorine 14 kuruş indirim geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 18:14:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cemal Kaşıkçı'nın katledilişinin birinci yılı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]