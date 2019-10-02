Cemal Kaşıkçı'nın katledilişinin birinci yılı

Endonezya'da medyanın önde gelen isimleri, geçen yıl İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda katledilen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinin aydınlatılması gerektiğini belirtti.

Ülkenin en büyük medya gruplarının editör ve yöneticileri, Kaşıkçı cinayeti ve akabinde yürütülen soruşturmaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Tempo Dergisi Baş Editörü Abdul Manan, Kaşıkçı cinayetinde adaletin henüz yerini bulmadığını ve olayın faillerinin ceza almadığını vurgulayarak, "Cemal Kaşıkçı cinayetinde şu ana kadar yürütülen soruşturma memnun edici değil. Olayın arkasındaki gerçek faillere halen dokunulmadı." diye konuştu.

Cinayetin sorumlularının ceza alması için uluslararası toplumun ortaklaşa Suudi Arabistan'a baskı yapması gerektiğini belirten Manan, "korkunç bir şekilde öldürülen" Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu sadece Suudi yetkililerin bildiğini ifade etti.

Manan ayrıca, cinayetin içinde olduğu iddia edilen "başlıca aktörlere" Suudi Arabistan'da halen dokunulmadığının görüldüğünün altını çizdi.

Jakarta Post Baş Editörü ve Endonezya Bağımsız Gazeteciler Birliği'nin (AJI) kurucularından Ati Nurbaiti de bir gazetecinin dünyanın gözü önünde korkunç bir cinayete kurban gitmesinin şokunu yaşadığını söyledi.

Nurbaiti, Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrılması ve kimyasal madde kullanılarak yok edildiği iddiası karşısında da nutkunun tutulduğunu dile getirdi.

Kontan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Barly Haliem Noe de "Dünya, Cemal Kaşıkçı cinayeti içinde yer alan aktörlerin aydınlatılması konusunda Suudi Arabistan'a baskı yapmalı." dedi.

Suara haber sitesinin Baş Editörü Suwarjono da cinayete ilişkin tüm kanıtların ortada durduğu halde hala gerçek faillerin ortaya çıkarılmadığını ifade etti.

Suwarjono, Suudi yönetiminin cinayetin aydınlatılması konusunda dürüst davranması gerektiğine vurgu yaptı.

Kaşıkçı cinayeti?

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.?

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.?

Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.?

Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.