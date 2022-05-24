Cemal Kaşıkçı'nın Nişanlısı Hatice Cengiz Aym'ye Başvurdu: "Durdurma Kararı Kaldırılsın, Yargılamaya Devam Edilsin"

FAHRETTİN ÖZTÜRK

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Kaşıkçı cinayetine ilişkin davada yargılamanın durdurulması ve dosyanın Suudi Arabistan adli makamlarına devredilmesi kararına karşı yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. Cengiz, durdurma kararının kaldırılmasını ve yargılamaya devam edilmesini talep etti.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nikah işlemleri için gittiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden 26 sanıklı davada, yargılamanın durdurulmasına ve dosyanın Suudi Arabistan adli makamlarına devredilmesine karar verilmişti. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz bu karara itiraz etmiş, ancak itirazı üst mahkemece reddedilmişti.

Hatice Cengiz, bu kez avukatı Gökmen Başpınar aracılığıyla AYM'ye başvurdu. Bireysel başvuru dilekçesinde, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan yönetimine muhalif görüşleri sebebiyle öldürülme ve kaçırılma tehlikelerinden korunmak için güvende olacağını düşünerek Türkiye'ye geldiği, evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda boğularak öldürüldüğü ve cesedinin parçalanarak yok edildiği anlatıldı.

"BAŞKACA BAŞVURULACAK HUKUKİ YOL KALMADI"

Dilekçenin devamında, dava sürecinde dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesi yönünde karar verildiği, bu karara itiraz edildiği, ancak itirazlarının üst mahkeme tarafından kesin olarak reddedildiği, bu sebeple başkaca başvurulacak hukuki yol kalmadığından AYM'ye başvurulduğu kaydedildi.

MAHKEME KARARLARININ AYM VE AİHS'YE AYKIRI OLDUĞU SAVUNULDU

Dilekçenin sonuç bölümünde ise İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı ve bu karara karşı üst mahkeme olan 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazın kesin olarak reddedilmesinin, Anayasa'nın 17. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 2. maddelerinde devlete getirilen pozitif yükümlülüklere aykırı olduğu ve yaşam hakkının ihlal edildiği savunuldu.

DURDURMA KARARININ KALDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Bu kararların AİHS'nin 3. maddesinde düzenlenen işkence ve fena muamele yasağının devlete getirdiği pozitif yükümlülüklerin ihlali niteliğinde olduğu belirtilen dilekçede, durdurma hükmünün kaldırılması ve yargılamaya devam edilmesi yönünde karar verilmesi talep edildi.

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