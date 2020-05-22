Cemal Kaşıkçı'nın oğlu: Babamızın katillerini affediyoruz - Son Dakika
BBC

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu: Babamızın katillerini affediyoruz

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Ekim 2018'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesi cinayeti işleyenleri bağışladığını açıkladı.

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu: Babamızın katillerini affediyoruz, System.String[]

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Ekim 2018'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesi cinayeti işleyenleri bağışladığını açıkladı.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ise "Kimsenin katilleri bağışlama hakkı yoktur. Ne katilleri ne de bu cinayeti azmettirenleri affedeceğiz" dedi.

Kaşıkçı'nın Cidde'de yaşayan oğlu Salah Kaşıkçı, ailesi adına Twitter'dan bir mesaj yayımladı.

'Allah bağışlayanları mükafatlandırır'

Salah Kaşıkçı, mesajında "Bu mübarek Ramazan ayında, Allah'ın şu kelamını hatırlıyoruz: Eğer bir kimse bağışlar ve uzlaşma yolunu seçerse Allah onun mükafatını verir. Bu nedenle Allah'ın rızasını kazanmak için şehit Cemal Kaşıkçı'nın oğulları olarak babamızı öldürenleri affediyoruz" dedi.

2 Ekim'de evlilik işlemleri için İstanbul Konsolosluğu'na giden rejim muhalifi Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı.

Suudi Arabistan'dan gönderilen bir tim tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan 59 yaşındaki Kaşıkçı'nın cesedi bulunamamıştı.

Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü CIA, cinayet emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından verildiği sonucuna ulaşmıştı.





Riyad yönetimi, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'a getirilmesi için düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğünü kabul etmiş, cinayetin devletin onayıyla işlenmediğini savunmuştu.

Prens Muhammed bin Selman da cinayetten haberi olmadığını savunmuştu.

Suudi Arabistan'da başlatılan soruşturmada Kasım 2019'da 5 kişi idam cezasına çarptırılmıştı.

Suudi Arabistan'da şeriat hükümleri uyarınca öldürülen kişinin ailesinin, cinayeti işleyen kişi ya da kişileri affetmesi durumunda idam cezaları hapis cezasına dönüştürülebiliyor. Ancak bu dava için bunun yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.

Salah Kaşıkçı daha önce Suudi Arabistan'da başlatılan soruşturmaya güvenini ifade etmişti.

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, İstanbul, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 10:17 

Son Dakika Dünya Cemal Kaşıkçı'nın oğlu: Babamızın katillerini affediyoruz - Son Dakika Dünya

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