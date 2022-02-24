CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA SUUDİ ARABİSTAN'DAN BELGELER BEKLENİYOR - Son Dakika
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CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA SUUDİ ARABİSTAN'DAN BELGELER BEKLENİYOR

24.02.2022 11:02

SUUDİ Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin davada, Suudi Arabistan'dan istenen soruşturma veya kovuşturmaya ilişkin...

SUUDİ Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin davada, Suudi Arabistan'dan istenen soruşturma veya kovuşturmaya ilişkin belgelerin beklenmesine karar verildi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 26 firari sanığın CMK'dan atanan avukatları ile şikayetçi Hatice Cengiz avukatı Ali Ceylan ile birlikte katıldı. Talebi sorulan şikayetçi Hatice Cengiz ve avukatı, eksiklerin giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Suudi Arabistan Krallığı'ndan Türkiye'de yargılanan sanıklar hakkında Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin bir soruşturma veya kovuşturma olup olmadığına ve sanıklar hakkında kesinleşmiş karar var ise gönderilmesi için istenen belgelerin beklenmesine hükmetti. Yakalama emri bulunan 26 sanığın infazının beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 31 Mart'a erteledi.

CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA SUUDİ ARABİSTAN'DAN BELGELER BEKLENİYOR
CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA SUUDİ ARABİSTAN'DAN BELGELER BEKLENİYOR
CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA SUUDİ ARABİSTAN'DAN BELGELER BEKLENİYOR

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Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, İstanbul, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA SUUDİ ARABİSTAN'DAN BELGELER BEKLENİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA SUUDİ ARABİSTAN'DAN BELGELER BEKLENİYOR - Son Dakika
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