Cemal Kaşıkçı Olayının Detayları Konuşuldu

Gecenin konuk konuşmacı olan Türk-Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı, dünyanın ekonomik, sosyolojik ve siyasi açıdan ciddi değişimler yaşadığını ve bu değişimlerin yaşandığı bir konjonktürde, Cemal Kaşıkçı cinayetinin zamanlamasını iyi okumak gerektiğini söyledi. Kışlakçı, "Bazen bir cinayet dünyanın akışını değiştirebiliyor. Dünyada bunun örneklerini çokça gördük. Cemal Kaşıkçı cinayeti de böyle bir olaydır. Zamanla detayları ortaya çıkınca önemi anlaşılacak" dedi.

Gecenin açılış konuşmasını TÜMSİAD Bursa Şube Başkanı Osman Arslan yaptı. Bazı Arap liderlerinin tutumunu eleştiren Arslan, "Son dönemde Ortadoğu ve Arap ülkelerindeki gelişmeler ve bazı Arap liderlerinin ümmet bağından tamamen kopma noktasına geldiğine, mazlum ve mağdur İslam coğrafyalarına el uzatmayı ve yardım etmeyi bırakın, emperyalizmi güçlendirerek satın aldıkları milyar dolarlık silahları mazlumlar üzerinde deneme tahtası haline getirdiğine şahitlik etmekteyiz. Yemen, Suriye, Afganistan, Myanmar, Arakan, Filistin ve daha birçok İslam ülkesi bu mağduriyetlerin mücadelesi ile boğuşmaktadır. Bununla da kalınmamış, tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen merhum Cemal Kaşıkçı olayı, Ortadoğu'da ne tür kirli planların yapıldığının bir göstergesi olmuştur" diye konuştu.

"Ülkemiz ekonomisi artık yerli ve milli bir duruş sergiliyor"

Ekonomiye dair görüşlerini aktaran Arslan, şunları söyledi: "Ülkemiz artık ekonomisi ve milli değerleri ile dışa bağımlı bir ülke olmaktan çıkarak yerli ve milli bir duruş sergilemektedir. Sınır boylarımızda on binlerce terör unsurunun batılı devletler tarafından finanse edilerek ülkemize karşı hem terör hem de ekonomik saldırıların had safhaya geldiği bir süreçte devletimizin bu tehditleri iyi analiz ederek terör unsurlarına karşı başlattığı taktiksel ve askeri harekâtlar, ülkemizin milli güvenliği ve geleceği adına daha güçlü ve emin adımlarla büyümesine vesile olacaktır. Bizler TÜMSİAD ailesi olarak geçmişte olduğu gibi bugün de milletimizin geleceği için atılan her adımın maddi ve manevi olarak destekçisi olacağız."

"1.Dünya Savaşı'nın ikinci aşamasındayız"

Arslan'ın ardından sözü alan Türk-Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı, son dönemin önemli konularından biri olan Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını ve de Ortadoğu'da yaşanan gelişmeleri aktardı. Kışlakçı, "Türkiye'nin Ortadoğu topraklarının paylaşılmasını öngören gizli antlaşma olan ve 1916'da imzalanan Sykes Picot Anlaşması ile Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlayan ve 1917'de yayınlanan Balfour Deklarasyonu'nun üzerinden yaklaşık yüz yıl geçti. Birinci Dünya Savaşı bitti denildi ama bitmedi. 100 yıl sonra 1. Dünya Savaşı'nın ikinci merhalesindeyiz. Bu anlaşmalar asrın ittifakı olarak günümüze uygun revize edildi ve Muhammed Bin Selman buna imza attı. O anlaşmada neler üzerinde anlaşıldığını henüz bilmiyoruz. Bu bölge büyük bir değişim içerisinde. ABD ve İsrail bu değişimi Suudi Arabistan üzerinden yapmaya çalışıyor. İşte kapalı kapılar arkasında yapılan anlaşmaların ve oyunların hepsini Cemal Kaşıkçı olayı deşifre etti. Bazen olaylar, savaşlar vuku bulur ama büyük değişimleri hissedemezsiniz ancak bir cinayet işlenir ve bu olayla bütün gizli detaylar ortaya çıkar. İşte Cemal Kaşıkçı olayı da tam böyle. Her şey kapalı bir kutuyken Cemal Kaşıkçı bölgedeki o kapalı kutuları açtı."

"Bölgedeki değişimin en büyük engeli Türkiye"

Cemal Kaşıkçı'nın 300 milyon nüfuslu, 23 ülkeli Arap dünyasının en tanınan gazetecilerinden biri olduğunu ifade eden Kışlakçı, Prens Selman'ın bölgede kendisine karşı çıkabilecek entelektüel kişileri ortadan kaldırmayı amaçladığını vurguladı. Kışlakçı, "Prens Selman, bölgenin lideri olma hedefinde kendisine karşı çıkabilecek herkesi ortadan kaldırmaya niyetliydi. Cemal Kaşıkçı'nın peşine düştüler ve Kaşıkçı Türkiye'ye gelince ellerine bir taşla iki kuş vurma fırsatı geçti. Birincisi Cemal'den kurtulacaklardı, ikincisi de cinayet burada işlendiği için Türkiye zor durumda kalacaktı, vahşeti ve barbarlığı Türkiye'ye yıkacaklardı. Çünkü Muhammed Bin Selman, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri bölgedeki değişimin önünde en büyük engel olarak Türkiye'yi görüyorlar. Bundan dolayı Türkiye'yi devre dışı bırakmak gibi bir hedefleri vardı. Fakat deşifre olduğu için bu planları suya düştü"

Muhammed Bin Selman çöküşe geçtikçe bölgedeki kirli oyunların detaylarının bir iki ayda ortaya çıkacağını ifade eden Kışlakçı, ABD'nin Prens Selman'a destek verme sebeplerinden birinin de Selman'ın ABD'ye verdiği 500 milyar dolarlık para olduğunu belirtti.

"Cemal Kaşıkçı olayı yeni detaylarla gündeme gelmeye devam edecek"

Kışlakçı sözlerini şöyle noktaladı: "Cemal Kaşıkçı olayı dünya genelinde gündeme gelmeye devam edecek. Dönem dönem yeni bilgiler ortaya çıkacak ve detayları herkes görmüş olacak. Bugün Oscar ödüllü ünlü bir belgeselciyle beraberdim. Cemal'le ilgili belgesel hazırlıyor, mülakat verdim kendisine. Yine dünyaca ünlü aktör Sean Penn İstanbul'a gelmişti, şu an onunla ilgili film hazırlıyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de bazı kitaplar çıkacak bu konuyla ilgili. Bu olay çok önemli ve tarihin akışını değiştirebilecek bir olay olduğundan büyük ihtimalle daha çok gündeme gelecek."

Programın sonunda TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı Osman Arslan tarafından gecenin konuşmacısı Turan Kışlakçı'ya teşekkür plaketi verildi.