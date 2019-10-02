Son Dakika Haberleri: Cemal kaşıkçı öldürülmesinin 1'nci yılında anılıyor (1)
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Cemal kaşıkçı öldürülmesinin 1'nci yılında anılıyor (1)

1 saat önce

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı için, 1. ölüm yıldönümünde öldürüldüğü Beşiktaş Levent'teki Suudi Arabistan Krallığı Başkonsolosluğu'nun önünde anma töreni düzenleniyor.

Cemal kaşıkçı öldürülmesinin 1'nci yılında anılıyor (1), System.String[]

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı için, 1. ölüm yıldönümünde öldürüldüğü Beşiktaş Levent'teki Suudi Arabistan Krallığı Başkonsolosluğu'nun önünde anma töreni düzenleniyor. Türk-Arap Medya Derneği ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Derneği'nin düzenlediği anma töreninin yapılacağı alanda geniş güvenlik önlemleri alındı. Tören alanına gelen herkes tek tek aranırken, hassas burunlu köpeklerle de alanda arama yapıldı. Tören, Kaşıkçı'nın konsolosluğa giriş saati olan 13.14'te başladı.


- İstanbul
Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:34 Kaynak: DHA
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