Cemal kaşıkçı öldürülmesinin 1. yılında anılıyor (1)
1 saat önce
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı için, 1. ölüm yıldönümünde öldürüldüğü Beşiktaş Levent'teki Suudi Arabistan Krallığı Başkonsolosluğu'nun önünde anma töreni düzenleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:33 Kaynak: DHA
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı
için, 1. ölüm yıldönümünde öldürüldüğü Beşiktaş
Levent'teki Suudi Arabistan
Krallığı Başkonsolosluğu'nun önünde anma töreni düzenleniyor. Türk-Arap Medya Derneği ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Derneği'nin düzenlediği anma töreninin yapılacağı alanda geniş güvenlik önlemleri alındı. Tören alanına gelen herkes tek tek aranırken, hassas burunlu köpeklerle de alanda arama yapıldı. Tören, Kaşıkçı'nın konsolosluğa giriş saati olan 13.14'te başladı.
Görüntü dökümü:
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-Tören alanı
-Törene katılanlar
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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