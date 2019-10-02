Cemal Kaşıkçı öldürülmesinin yıl dönümünde anıldı

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün 1'nci yıldönümünde öldürüldüğü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun önünde anma töreni düzenlendi. Törene Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ve çok sayıda davetli katıldı. Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi Arabistan Konsolosluğu binasının Cemal Kaşıkçı'nın anısının yaşatılacağı bir müzeye dönüştürülmesini talep etti.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, vefatının 1'inci yılında katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinlikle anıldı. Tören Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluk binasına girdiği saat olan 13.14'te bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Anma töreninde Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, aktivist Tawakkol Karman, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Andrew Gardner, Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, aktivist Mohamed Soltan, Wadah Khanfar, Amazon ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos ve Washington Post gazetesinin Üst Yöneticisi Fred Ryan da katıldı.

Programda Cemal Kaşıkçının görüntülerinin yer aldığı bir video gösterimi yapıldı. Törende Kaşıkçının Nişanlısı Hatice Cengiz zaman zaman duygulu anlar yaşadı.

Törende konuşan Turan Kışlakçı, "Masum bir gülüşü ve dürüst bir yapısı vardı. Karşısındakini ciddi ve anlayışlı bir şekilde dinlerdi. Cemal özgür bir gazeteciydi. Vatansever biriydi. Kardeş ve dost canlısıydı. O hür düşüncenin kalesiydi. Bu halim ve selim insanı iki kez şehit ettiler önce onu öldürdükten sonra şehit oldu, sonra kanıtları yok ederek öldürdüler. Fakat şunu unuttular bu çocukçu kalbe sahip adam ölmeyecek. Erdoğan'a büyük bir hayranlık duyardı. Arap baharını bir umut olarak görmüştü. O güzel insan sözünü söyledi ve gitti" ifadelerini kullandı.

Kışlakçı Suudi Arabistan'a da çağrıda bulunarak, "Suudi Arabistan'dan bu binayı bize vermelerini talep ediyoruz. Burada onun adına bir müze kuralım ve anısını ebedi yaşatalım" şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay ise Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle dünyayı uyandırdığını vurgulayarak, "Onu neden öldürdüler çünkü düşüncelerinden korktular. Belki tam da onu öldürdükleri için onun düşünceleri onları tehdit edecek hale geldi. Düşüncelerden korkanlara buradan mesajımız düşüncelerden korkmanız sizin ecelinize çare değildir. Kaşıkçı kendi ülkesinin konsolosluğuna girerken cinayeti aklının ucundan bile geçirmiyordu. Çünkü devletler tabiatları icabıyla yaşattıkları ölçüde var olurlar. Bizler bu olayı ilk duyduğumuz andan itibaren Hatice Cengiz bu olayı bana bildirdiğinde ben üzerime çok ağır bir sorumluluk hissettim. Bize haber verildiğinden 2-3 saat önce ölmüştü bile" diye konuştu.

Aktay konuşmasında, Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olanların cezalandırılmasını da talep etti.

Törenin ardından Kaşıkçı anısına yaptırılan üzerinde doğum ve ölüm tarihlerinin olduğu bir anıt katılımcılar tarafından açıldı.

(Hasibe Karadağ - İsmail Coşkun/İHA)