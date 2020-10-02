Son dakika! Cemal Kaşıkçı öldürülüşünün 2'nci yılında konsolosluk önünde anıldı - Son Dakika

Son dakika! Cemal Kaşıkçı öldürülüşünün 2'nci yılında konsolosluk önünde anıldı

Son dakika haber... Cemal Kaşıkçı öldürülüşünün 2'nci yılında konsolosluk önünde anıldı AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay: "Rahmetli Cemal Kaşıkçı'nın ruhu katillerini serbest bırakmıyor " Gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürülüşünün 2'nci yıl dönümünde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde anıldı.

Cemal Kaşıkçı öldürülüşünün 2'nci yılında konsolosluk önünde anıldı

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay: "Rahmetli Cemal Kaşıkçı'nın ruhu katillerini serbest bırakmıyor "

İSTANBUL - Gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürülüşünün 2'nci yıl dönümünde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde anıldı. Anmaya katılan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "Rahmetli Cemal Kaşıkçı'nın ruhu katillerini serbest bırakmıyor " ifadelerini kullandı.

Suudi gazeteci ve yazar Cemal Kaşıkçı 2 yıl önce girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü. Kaşıkçı, öldürülmesinin 2'inci yılında Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde anıldı. Uluslararası Af Örgütü'nün düzenlediği anma programına AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Cemal Kaşıkçı'nın yakın dostu olan Mısırlı muhalif lider Eymen Nur, Gazeteci Turan Kışlakçı ve Uluslararası Af Örgütü'nden isimler katıldı. Programda önce basın açıklaması yapıldı. Ardından Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmeden önce konsolosluğa girdiği an olan 13.14'de Kaşıkçı için dua edildi.

"Türk yargısı ve mahkemeleri bu adaleti tesis etmeye ehil tek mahkemedir"

Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı cinayetinin peşinde olduğunu dile getiren AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, " Biz Cemal Kaşıkçı'nın dostları olarak vahşice katledişinin 2'nci yılını anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. 2'nci yılın sonunda hala Cemal Kaşıkçı'nın cinayeti ile ilgili hakikatin ortaya konulmadığı ve hiçbir verinin verilmediği bir noktadayız. Onların kurdukları mahkemede adeta suçluları suçlamak için değil, suçluların daha az ceza alabilmeleri için çırpındıkları hatta asıl suçluların bu cezadan muaf olabilmesi için bir süreç yaşandı. Bu cinayetin Türkiye'de cereyan etmiş olmasından dolayı Türkiye topraklarına karşı da işlenmiş bir suç boyutu vardır. Dolayısıyla Türkiye'nin bu olayın peşinde olduğunu büyük bir mutlulukla görüyoruz. Çünkü teselli olarak görüyoruz. Türk yargısı ve mahkemeleri bu adaleti tesis etmeye ehil tek mahkemedir " diye konuştu.

"Amerika, Avrupa 2 yıl süren imtihanda olumlu bir karne ortaya koyamamıştır"

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmeden önce kurduğu ve öldürüldükten sonra faaliyetleri duran 'Arap Dünyası İçin Demokrasi Hemen Şimdi' derneğinin bugün itibariyle yeniden faaliyete geçtiğini ifade eden Aktay, " Rahmetli Cemal Kaşıkçı'nın ruhu katillerini serbest bırakmıyor ve katillerinin peşinde. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Bu olaydan kendine başka rantlar elde etmeye çalışan uluslararası toplum da bir imtihan halindedir. Amerika, Avrupa imtihan halindedir. Bu imtihanda ne yazık ki 2 yıl içerisinde çok olumlu bir karne ortaya koymamıştır. Buradan bir haberi de duyurmak istiyorum. Rahmetli Cemal Kaşıkçı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde açmış olduğu bir projesi vardı. 'Arap Dünyası İçin Demokrasi Hemen Şimdi' bir isim altında dernek kurmuştu. O dernekte faaliyetleri hakkında istişarelerini yapıyordu. Rahmetli vefat ettikten sonra dernek faaliyetlerini durdurmuştu. Bugün itibariyle o dernek de faaliyetlerine başlamış olacaktır. Bu derneğin çok önemli bir fonksiyonu olacaktır. Arap ve İslam dünyasından her çeşit insan hakları ihlali, devletlerin insan hakları konusundaki suistimalleri konusunda belgeleme yapacak ve bu belgeleme neticesinde araştırmacılara ve dünyaya bunları sunacak. Amaç, rahmetli Kaşıkçı uğruna başını ortaya koyduğu o değerlerin mücadelesini vermek " dedi.

Anma töreni Cemal Kaşıkçı Anıtı'nın önünde yapılan duaların ardından sona erdi.

Son dakika! Cemal Kaşıkçı öldürülüşünün 2'nci yılında konsolosluk önünde anıldı
Son dakika! Cemal Kaşıkçı öldürülüşünün 2'nci yılında konsolosluk önünde anıldı
Son dakika! Cemal Kaşıkçı öldürülüşünün 2'nci yılında konsolosluk önünde anıldı
Son dakika! Cemal Kaşıkçı öldürülüşünün 2'nci yılında konsolosluk önünde anıldı
Son dakika! Cemal Kaşıkçı öldürülüşünün 2'nci yılında konsolosluk önünde anıldı

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Cemal Kaşıkçı öldürülüşünün 2'nci yılında konsolosluk önünde anıldı - Son Dakika

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