CEMAL KAŞIKÇI SORUŞTURMASI TAMAMLANDI (1) - Son Dakika

CEMAL KAŞIKÇI SORUŞTURMASI TAMAMLANDI (1)
6 saat önce
20 SUUDİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİHaber: Özden ATİK / İstanbul, DHA - SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca...
20 SUUDİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ
Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA - SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 2'si azmettirici toplam 20 Suudi şüpheli hakkında "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan kamu davası açtı.
Görüntü Dökümü:
--------
-Arşiv
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:40 Kaynak: DHA
Son Dakika Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım