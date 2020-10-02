Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde anıldı - Son Dakika

SUUDİ Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda iki yıl önce öldürülen Cemal Kaşıkçı anıldı. Türk-Arap Medya Derneği, Uluslararası Af Örgütü ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün düzenlediği anma törenine AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da katıldı. Anma töreninde Kaşıkçı için konsolosluğun önündeki parkta kurulan anıt başında dualar edildi.

13.14'TE KONSOLOSLUK ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Levent'teki konsolosluk çevresinde sabah saatlerinde güvenlik önlemleri alındı. Konsolosluk girişi demir bariyerlerle kapatıldı.

Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğa giriş saati olan 13.14'te grup bir araya geldi. Grupta, Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turak Kışlakçı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Basın Sorumlusu Fatma Yörür, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü temsilcisi Erol Önderoğlu, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay de yer aldı.Aktay yaptığı, "İki senedir söylenen bütün yalanların hepsi tamamen tüketilmiş değil. Halen söylenen bir takım yalanlar var. Bu yıl ikinci yılını anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Cinayetten sorumlu olanların 2 yılda dünyaya borçlu oldukları hakikati ortaya koymadıkları, hakikatle ilgili hiçbir veriyi dünyayla paylaşmadıkları bir noktadayız hala. Her ne kadar onlar bu hakikati tamamen paylaşmamış olsalar bile, gizleme çabalarının kendisi bile aslında hakikatle ilgili bir çok gerçeği ortaya çıkarıyor. Onların kurdukları mahkemede suçluları yargılamak üzere değil, adeta suçluların daha az ceza alabilmeleri için çırpındıkları, hatta asıl suçluların bu cezadan muaf olabilmeleri için çırpındıkları bir süreç yaşandı. Çok daha basit bir sorunun hala cevabı yok. Cemal Kaşıkçı'nın bedeni, cesedi nerede? Böyle bir mahkeme kurulmuş, o mahkeme bütün dünyanın merak ettiği, yakınların doğal olarak sorduğu bu sorunun cevabı halen verilmemiş durumda. Çok basit bir soru; Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?" diye konuştu.

"CEMAL KAŞIKÇI'NIN CESEDİ NEREDE? 2 YILDIR HALA AYNI SORUYU SORUYORUZ "Turan Kışlakçı ise, iki yıl sonra hala aynı noktada olduklarını belirterek, "Cemal Kaşıkçı davasında hala bir adım atılmış değil. Bizim başından beri istediğimiz 3 şeydi ve hala şeyi talep ediyoruz. Birincisi adaletin tahakkuk edilmesiydi. 2 yıldır hala adalet tahakkuk edilmiş değil ve hala aynı noktadayız. Suudi Arabistan 2 yıldır hala aynı tiyatroyu oynamaya devam ediyor, bu konuda gerçekçi bir açıklamada bulunmuyor. İkincisi, Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede? 2 yıldır hala aynı soruyu soruyoruz ve sormaya devam ediyoruz. Suçlular Suudi Arabistan'ın elinde fakat bu sorunun cevabı bulunamadı bugüne kadar. Üçüncüsü; Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü konsolosluğun, Cemal Kaşıkçı müzesine dönüştürülmesi. Hala Suudi Arabistanlı yetkililerden onu istiyoruz" diye konuştu.

"ULUSLARARASI BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ BİR YARGILAMA İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ"Uluslararası AF Örgütü ve Sınır Tanımayan Gazeteciler adına ortak açıklamayı okuyan Fatma Yörür, başından beri süreci takip ettiklerini belirterek, "Bugün Cemal Kaşıkçı'nın vahşi şekilde öldürülüşünün ikinci yılında ; bu cinayetin aydınlatılması ve sorumluların adil bir şekilde yargılanması için adalet önüne getirilmesi, uluslararası bağımsız ve tarafsız bir yargılama için çağrıda bulunuyoruz" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Cemal Kaşıkçı için konsolosluğun önündeki parka kurulan anıtın önünde dua edildi.