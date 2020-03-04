Cemal Reşit Rey'de Kadınlar Günü konserleri

Konserlerin ilki 7 Mart'ta. Orkestrayı Fransız şef Laurence Equilbey yöneteceği konserde solist piyanist Anna Genuishene. Programda Mendelson, Schumann ve Farrenc'in eserleri yer alıyor.



Bir gün sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ise "Osmanlı'dan Günümüze Kadın Bestekarlar" konseri var. Adile Sultan'dan Melahat Pars'a uzanan geniş yelpazede kadın bestekarlarımızın eserleri, üç değerli solist Dilek Türkan, Çiğdem Yarkın ve Gül Yazıcı'nın yorumuyla yeniden hayat bulacak.



Bu konserin öncesinde ise Demet Cengiz moderatörlüğünde "Osmanlı'da kadın hareketi" konulu bir panel gerçekleşecek. anelde, siyaset bilimci Prof. Dr. Serpil Sancar ve siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Fatmagül Berktay konuşmacı olarak yer alacak.