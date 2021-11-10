Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Atatürk anması - Son Dakika

10 Kasım törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1'inci Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Cemal Reşit Rey'de Atatürk fotoğrafları sergisi gezildi. Anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan Beylikdüzü Sevim Çuhadaroğlu Ortaokulu öğrencisi Ecrin Hanne Dağdelen "Mustafa Kemalimiz" isimli şiirini okudu. Başakşehir İTÜ İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri "Atatürk Bizimle" oratoryosunu sahneledi.

- İstanbul