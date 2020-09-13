Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası, Harbiye Açıkhava'da konser verdi - Son Dakika

Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası, Harbiye Açıkhava'da konser verdi

Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası "İspanyol Akşamı" konserinde müzikseverlerle buluştu.

Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası, Harbiye Açıkhava'da konser verdi, System.String[]

Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası "İspanyol Akşamı" konserinde müzikseverlerle buluştu.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde Cem Mansur'un yönetiminde sahne alan orkestraya, 14 yaşındaki keman sanatçısı Naz İrem Türkmen de eşlik etti.

Seslendirilen eserlere ilişkin bilgi veren Mansur, canlı olarak çalarak müzikseverlerin karşısına çıkmanın çok güzel olduğunu söyledi.

Hayatında İspanya'ya ayak basmamış olsa dahi özellikle Fransız bestecileri için İspanyol müziğinin büyük önem taşıdığını ifade eden Mansur, "Endülüs, Mağrib ve Arap etkisinden dolayı İspanyol müziğinin diğer Avrupa müziklerine nazaran egzotik ve doğulu bir havası var. Bu nedenle bence Fransız bestecileri için yakın ama uzak." dedi.

Etkinlikte, Georger Bizet'nin Carmen süiti, Pablo de Sarasate'nin "Çingene Havaları", Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "İspanyol Dansları" ve Nikolay Rimski-Korsakov'un "İspanyol Kapriçyosu"nun da arasında bulunduğu eserler yorumlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştirilen konseri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu da izledi.

Cemal Reşit Rey, Cemil Topuzlu, Cem Mansur, Harbiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 21:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası, Harbiye Açıkhava'da konser verdi - Son Dakika

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