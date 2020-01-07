Cemal Süreya ölümünün 30. yılında anılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cemal Süreya ölümünün 30. yılında anılıyor - Son Dakika

Cemal Süreya ölümünün 30. yılında anılıyor

6 saat önce

Türk edebiyatının usta şairlerinden, yazar, çevirmen Cemal Süreya ölümünün 30. Yılında Kadıköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde anılıyor.

Cemal Süreya ölümünün 30. yılında anılıyor, System.String[]

Türk edebiyatının usta şairlerinden, yazar, çevirmen Cemal Süreya ölümünün 30. Yılında Kadıköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde anılıyor. Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen program 9 Ocak Perşembe saat 20.00'de.


Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen gece Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği Başkanı Seyyit Nezir ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın açılış konuşmaları ile başlayacak. Cemal Süreya'nın "Uçurumda Açan" şiirinin de dizesi olan "Yurdumsun Ey Uçurum!" adı verilen anma programı gazeteci, yönetmen Nebil Özgentürk'ün hazırladığı belgesel gösterimiyle devam edecek. Sunuculuğunu Gülsen Tuncer'in yapacağı gecede Aydan Ay, Mürsel Üstün, Nisa Leyla İbrahim Hacıbektaşoğlu, Fügen Kıvılcımer, Ali Kandaz, Melahat Babalık, Olcay Bağır, Nesrin Karyaldız ve Feridun Andaç, şairin sevilen şiirlerinden mısralar okuyacak ve şaire dair konuşmalar yapacak. Gece Ozan Çoban ve Güneş Demir'in "Süreya'nın Ezgileri" adlı dinletisiyle son bulacak. - İSTANBUL

Kadıköy Belediyesi, Cemal Süreyya, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:48 Kaynak: İHA
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