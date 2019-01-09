Cemal Süreya Ortaokulu Okuduğu Bilecik'te Anıldı

Cumhuriyet tarihinin önemli şairlerinden Cemal Süreya, ölümünün 29'uncu yılında ortaokulu okuduğu Bilecik'te anıldı.

Cumhuriyet tarihinin önemli şairlerinden Cemal Süreya, ölümünün 29'uncu yılında ortaokulu okuduğu Bilecik'te anıldı.



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü üyeleri Cemal Süreya ölümünün 29'uncu yılında anıldı. Şeyh Edebali Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Fırat Bulut Kopan, Cumhuriyet dönemi önemli şairlerinden ve İkinci Yenicilerin kurucularından olan Cemal Süreya'nın 29 yıl önce aralarından ayrıldığı söyledi. Kopan, "Eğitim hayatının da bir kısmı Bilecik'te geçen Cemal Süreya, ebediyete intikal edişinin 29'uncu seneyi devriyesinde saygı ve özlemle andık. Cumhuriyet tarihinin önemli şairlerinden olan Cemal Süreya'nın İstanbul Beyoğlu'nda başlayan ilkokul eğitim hayatı Dersim İsyanı sebebiyle 3'üncü Sınıfta Bilecik'te devam etmiş ve büyük şair yine kendisi gibi şair olan Ece Ayhan ile bir sohbeti sırasında söyle bahsetmişti Bilecik'ten, 'Ortaokulu bir serçe kentte okudum. Bilecik'te. Ailemiz sürgündü orada. Parasız yatılıydım. Yani hem sürgün,hem parasız, hem yatılı' sözleri ile bahsetmişti. Bilecik'i hiç unutmayan Cumhuriyet tarihinin önemli şairlerinden olan Cemal Süreya'yı bizler de Şeyh Edebali Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü üyeleri olarak bugün andık ve anmaya da devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

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