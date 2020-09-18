Çembere alınan Van'da korona virüs bulaş riskinin önüne geçiliyor - Son Dakika

Çembere alınan Van'da korona virüs bulaş riskinin önüne geçiliyor

Çembere alınan Van'da korona virüs bulaş riskinin önüne geçiliyor Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: "Tedbirlerin faydasını göreceğiz" Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, korona virüs bulaşının en çok olduğu taziye, düğün ve...

Çembere alınan Van'da korona virüs bulaş riskinin önüne geçiliyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez:

"Tedbirlerin faydasını göreceğiz"

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, korona virüs bulaşının en çok olduğu taziye, düğün ve hastanelerdeki risklerin önüne geçmek için yeni tedbirleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs, Van'da da hızla yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla çembere alınan kentte, yeni tedbirler uygulanmaya başlandı. İlk olarak taziye ziyaretlerinin yasaklandığı kentte, daha sonra vaka artışının artmasının en büyük nedeni olarak görülen düğünlerin nikah ve takı töreni şeklinde düzenlenmesi kararı alındı. Vakaların hızlı bir şekilde izole edilmesi için 128 sağlık personelinden oluşan filyasyon ekipleri devreye alındı. Son olarak hastanedeki bulaş riskinin önüne geçmek ve yığılmaları engellemek için de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin evlerde yapılması öngörüldü. Ekipler, ilk kontrolün ardından evde takip edilecekse evde, hastanede takip edilecekse tedaviyi hastanede yürütecek. Van Valisi Bilmez, son olarak kurumlarda bulaş riskinin önüne geçmek için de Hayat Eve Sığar kodu olmadan vatandaşın kamu kurumlarına alınmaması talimatı verdi. Vali Bilmez, yakın zamanda alınan yeni tedbirlerin faydasını göreceklerinin altını çizdi.

"Düğünde müzik ve halay çekmek kesinlikle yasak"

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'daki ilk bulaşın taziyelerden sonra düğünlerde baş gösterdiğine dikkat çekti. Bu kapsamda direkt olarak taziyeleri yasakladıklarını, düğünlerin de sadece nikah ve takı töreni şeklinde olmasını kararlaştırdıklarını ifade eden Vali Bilmez, "Düğünde müzik ve halay çekmek kesinlikle yasak. İnşallah bu tedbirlerin faydasını göreceğiz. Hastanelerin önündeki yığılmalar bulaşa neden oluyordu. Sağlık İl Müdürlüğümüz bünyesinde bir kriz merkezi oluşturduk. Orada 20 doktorumuz 24 saat esasına göre nöbet tutmaktadır. 128 sağlık personelinden oluşan evleri ziyaret eden filyasyon ekipleri oluşturduk. Hasta olanların ve sağlık durumundan şüphelenenler o kriz merkezini arıyor. Ekipler hastadan aldıkları bilgi çerçevesinde test alınması gerekiyorsa test, hastanede yatması gereken bir durum varsa 112 araçlarıyla hastanede yatırılıyor" diye konuştu.

"Çalışmalarımızın olumlu sonuçlarını göreceğiz"

Hastayı evde karşılamak, evde takip etmek, hastanede yatması gerekiyorsa hastaneye yönlendirmek konusundaki çalışmaların olumlu sonuçlarını göreceklerini dile getiren Bilmez, "Van'da bu uygulamayı tam olarak hayata geçirdik. Belediyeler bu çalışmalar için araç kiralayarak sağlık camiasına ciddi destek sundular. Bu kapsamda 100 yakın araç tahsisi yapıldı" şeklinde konuştu.

"Halkımızın büyük bir kısmı kurallara uyuyor"

Salgının önüne geçmek için tespit edilen yeni tedbirleri bir bir devreye alacaklarının altını çizen Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kentteki yaşlı hasta oranımız çok yüksek. Yaşlılarımızın nüfusumuza oranı yüzde 4 civarındadır. Yaşlı hasta oranımız ise hastalarla kıyaslandığında tam 4 katı kadardır. Yaşlılarımızın mümkün mertebede toplu taşıma araçlarına binmemeleri gerekiyor. Bunun için de sabah saat 07.30 ile 10.00 arası, akşam saat 16.00 ile 19.00 arası 65 yaş ve üstünün toplu taşıma araçlarına binmeleri yasaktır. Yaşlıların ücretsiz toplu taşıma araçlarına binme haklarını da askıya aldık. Normale dönünce bu haklarını tekrar devam edecek. Yaşlılarımızı hastalıktan muhafaza etmek için bu kararı aldık. Bütün halkımızın alınan kurallara uyması maske, mesafe ve temizlik konusunda azami gayret göstermelerini istiyoruz. Halkımızın büyük bir kısmı kurallara uyuyor. Onlara teşekkür ediyorum."

Çembere alınan Van'da korona virüs bulaş riskinin önüne geçiliyor

Emin Bilmez, Evlilik, Düğün, Van, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çembere alınan Van'da korona virüs bulaş riskinin önüne geçiliyor - Son Dakika

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