Son Dakika Haberleri: Cemer'in çocuklar için hazırladığı film Türkiye gündeminde
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Cemer'in çocuklar için hazırladığı film Türkiye gündeminde

6 saat önce

1994 yılında serüvenine başlayan, kent ekipmanları ve oyun parkları ile sektörüne yön veren Cemer Kent Ekipmanları için hazırlanan film Türkiye gündemine girdi.

Cemer'in çocuklar için hazırladığı film Türkiye gündeminde, System.String[]

1994 yılında serüvenine başlayan, kent ekipmanları ve oyun parkları ile sektörüne yön veren Cemer Kent Ekipmanları için hazırlanan film Türkiye gündemine girdi. Tüm çocukların gerçek hayatını yansıtan reklam filmi sosyal medyada büyük ilgi görerek yüz binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından izlendi.


3. Cemer Uluslararası Düşten Gerçeğe Tasarım Yarışması için hazırlanan 'Düşten Gerçeğe' sloganıyla hayata geçirilen reklam filmi kısa bir zaman dilimi içerisinde Twitter'da Türkiye gündemine girdi. Yarışmanın adına değinen, büyük bir ilgi gören reklam filmi ile çocukların hareket özgürlüğünün önüne geçilmemesi, hayallerinin yalnızca bir hayal olarak kalmaması için tam da bu yaşta daha çok desteklenmesi gerektiği vurgulandı.


Uluslararası platformda ses getiren günümüzün ve geleceğin tasarımcılarının özgün hayal dünyaları ile tasarlanan ve hayal dünyalarını sınırsızca kullanmasına olanak tanıyan Düşten Gerçeğe Tasarım Yarışması'nda gelecek nesiller için çocukların daha çok hareket ettiği ve sokağa çıkmaları için teşvikte bulunan birbirinden renkli tasarımlar hazırlandı.


Çocuğa durmadan, yorulmadan hareket etmesini amaçlayan reklam filmi ile yine aynı şekilde onu özgürce yaşatmak için hazırlanan yarışma tasarımları ile gelecek nesillerin sokağa çıkması, güvenli bir şekilde ve hiçbir kısıt olmadan oyun oynaması amaçlandı.


Her yıl çıtayı daha da arttıran Cemer kent ekipmanları, düşleri gerçekleştirmek, daha çok çocuğun ve ebeveynlerin hayatına dokunabilmek için her geçen gün gelecek nesillere yatırım yapmaya, çocukların hayallerini gerçekleştirmeye, geleceğin tasarımcılarını da bir araya getirmeye devam edeceği bildirildi. - İZMİR

Twitter, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:26 Kaynak: İHA
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