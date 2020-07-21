Cemevi bahçesindeki Hasret Gültekin'in heykelinin kaldırılması kararı tepki çekti - Son Dakika

SANATÇI Hasret Gültekin'in, Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Düzgün Baba Cemevi'nin bahçesine dikilen heykeli, cemevi yönetimi tarafından kaldırıldı. Gültekin'in ailesi ve çok sayıda Alevi derneği karara tepki gösterirken, cemevi yönetimi heykelin halktan gelen tepkiler üzerine kaldırıldığını ve Kemal Kılıçdaroğlu Parkı'na dikileceğini söyledi.

Almanya'da yaşayan eşi Yeter Gültekin ile iş insanı Sinan Samat tarafından, Nazımiye ilçesinde bulunan ve Aleviler tarafından kutsal sayılan Düzgün Baba Dağı'nın eteğindeki Düzgün Baba Cemevi'nin bahçesinde, Sivas'taki Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu yaşamını yitiren sanatçı Hasret Gültekin'in anıtı cemevi yönetiminin onayıyla 1 Temmuz günü dikildi. Gültekin'in 3.5 metre yüksekliğindeki heykeli, cemevi yönetimi tarafından 15 Temmuz'da alınan kararla kaldırıldı. Gültekin'in anıtının kaldırılmasına Türkiye ve Avrupa'daki çok sayıda Alevi derneği tepki gösterdi.

Almanya'da yazılı açıklama yapan Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin, eşinin anıtının dikilmesi öncesinde cemevi yönetiminden onay aldıklarını söyledi. Gültekin "Anıt, Düzgün Baba Cemevi'nin bahçesine cemevi yönetimiyle konuşulup, onay alındıktan sonra dikildi. Ayrıca 16 Temmuz günü yapılacak açılış için program hazırlanıyor ve açılışı duyuruluyor. Biz açılışı beklerken, 15 Temmuz günü bir gece yarısı Düzgün Baba Cemevi başkanı anıtı yerinden söktü. Hasret Gültekin heykelini yerinden indirenler, 33 canımızın isimlerini kaideden sökenler Madımak Oteli'ni ateşe verenlerden daha da zalimdirler" dedi.

'ANIT, KEMAL KILIÇDAROĞU PARKI'NA DİKİLECEK'

Gültekin'in heykelinin kaldırılmasının ardından oluşan tepkilere yanıt vermek için basın açıklaması yapan Düzgün Baba Cemevi Derneği Başkanı Sinan Kırmızıçicek, halktan gelen tepkiler üzerine heykeli kaldırdıklarını söyledi. Kaldırılan heykelin ilçe merkezindeki Kemal Kılıçdaroğlu Parkı'na dikileceğini anlatan Kırmızıçiçek, "Heykelin cemevimizin bahçesine dikilmesine izin verdik. Ancak daha sonra Nazımiye'de birçok kişi buna tepki gösterdi. İş insanı Sinan Samat da bu durumdan haberdar oldu ve biz de heykeli kaldırmak zorunda kaldık. Nazımiye ilçesindeki Kemal Kılıçdaroğlu Parkı'na dikilmesi için belediye başkanımızdan söz aldık" dedi.