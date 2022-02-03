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Cemevine 'ticarethane' muamelesi: 30 bin TL elektrik, 11 bin TL doğalgaz faturası geldi! - Son Dakika

Cemevine 'ticarethane' muamelesi: 30 bin TL elektrik, 11 bin TL doğalgaz faturası geldi!

03.02.2022 08:11
Cemevine 'ticarethane' muamelesi: 30 bin TL elektrik, 11 bin TL doğalgaz faturası geldi!

İstanbul Küçükçekmece'deki Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği'ne 30 bin 60 TL elektrik ve 11 bin 847 TL doğal gaz faturası geldi. Bu arada cemevinin elektrik faturasındaki 'tüketici grubu' kategorisinde "ticarethane tarifesi" yazması dikkat çekti.

Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat da faturaları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Cemevlerimizi ticarethane olarak gören zihniyeti kınıyoruz. Bu ay dergahımıza 30 bin TL elektrik faturası geldi. Ne yazık ki bu ülkede sadece biz Alevilere inançlarının bedelini hem maddi hem manevi olarak ödetmeye çalışıyorlar. Verdiğimiz vergilerin her kuruşu size haram olsun" dedi.

Cemevine 'ticarethane' muamelesi: 30 bin TL elektrik, 11 bin TL doğalgaz faturası geldi!

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, faturaları da sosyal medya hesabında paylaşarak, "Alevilerin inanç merkezlerinin elektrik vb. giderleri devlet tarafından karşılanmıyor. Önergeler verdik, reddedildi. Vergilerini almaya gelince alan AKP, ihtiyaç karşılamaya gelince ayrımcılık yapıyor" dedi. Bu arada cemevinin elektrik faturasındaki 'tüketici grubu' kategorisinde "ticarethane tarifesi" yazması dikkat çekti.

Cemevine 'ticarethane' muamelesi: 30 bin TL elektrik, 11 bin TL doğalgaz faturası geldi!

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği'ne gelen 30 bin 60 TL'lik elektrik ve 11 bin 847 TL'lik doğal gaz faturalarını sosyal medya hesabında paylaştı. Özkan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Aşağıdaki 30 bin TL'lik elektrik faturası Garip Dede Cemevi'nin. Alevilerin inanç merkezlerinin elektrik vb. giderleri devlet tarafından karşılanmıyor. Önergeler verdik, reddedildi. Vergilerini almaya gelince alan AKP, ihtiyaç karşılamaya gelince ayrımcılık yapıyor. Kınıyorum."

Bu arada, CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış isimli şirket tarafından düzenlenen elektrik faturasının 'tüketici grubu/sınıfı' kategorisinde "ticarethane tarifesi" yazdığı görüldü.

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Son Dakika Güncel Cemevine 'ticarethane' muamelesi: 30 bin TL elektrik, 11 bin TL doğalgaz faturası geldi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cemevine 'ticarethane' muamelesi: 30 bin TL elektrik, 11 bin TL doğalgaz faturası geldi! - Son Dakika
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