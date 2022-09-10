Cemevinin dilek ağacını yakan 2 kişiye gözaltı - Son Dakika
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Cemevinin dilek ağacını yakan 2 kişiye gözaltı

10.09.2022 16:39
Cemevinin dilek ağacını yakan 2 kişiye gözaltı

ANKARA'nın Mamak ilçesinde Hüseyin Gazi Cemevi'nin bahçesindeki dilek ağacını ateşe verip, kaçan 2 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde Hüseyin Gazi Cemevi'nin bahçesindeki dilek ağacını ateşe verip, kaçan 2 kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay ziyaret ettiği Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Cemevi'nin bahçesinde bulunan dilek ağacına yönelik saldırı dün gerçekleşti. Otomobille cemevine gelen 2 kişiden biri araçtan inip, bez bağlama bahanesiyle yanına yaklaştığı dilek ağacını ateşe verdi. 2 kişi daha sonra aynı araçla kaçtı. Dilek ağacındaki yangın hortumla su tutularak kısa sürede söndürüldü. Kaçan 2 kişi de jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.Cemevi dedesi Hüseyin Öz, saldırganların "İnancımıza ters bir şey. Canımız sıkıldığı için yaktık" dediklerini söyleyerek, "Dilek ağacı bir kültürdür. Burada birkaç saat vakit geçiriyorlar, kimse şüphelenmiyor. Gitmelerine yakın araba ile ağaca yaklaşıyorlar. Biri ağaca bez bağlarken, diğeri fotoğrafını çekiyor. Aniden ağaç alev alınca saldırganlar da arabaları çalışır vaziyette zaten basıp gidiyorlar. Jandarmaya haber verildi ardından. Saldırganlar şehir dışına çıkmak üzereyken yakalandı. Saldırganlardan biri dilek ağacının İslam'a şirk olduğunu düşündüğü için yakma gereği duymuş. Sayın Cumhurbaşkanımızın buraya gelmesi, Hacı Bektaş Dergahı'nı ziyaret etmesinden sonra Alevilerin taleplerine yönelik birtakım adımların atılmaya başlandığını biliyoruz. Bu şeyi baltalamak için yapılmış bir provokasyon olabilir" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

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