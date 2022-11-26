Resmi Gazete'de yayımlandı! Cemevleri izin olmadan yapılamayacak

Cemevleri için imar planlarında yer ayrılmasını da kapsayan düzenlemeler içeren 'Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. TBMM'de 16 Kasım'da kabul edilen 7421 sayılı 'Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

CEMEVLERİNE YER AYRILMASI İÇİN KAYMAKAM VEYA VALİDEN İZİN ALINACAK

Kanun'da yer alan bazı düzenlemeler şöyle: "Belediyelerin, imar planlarını yaparken bölgenin şartları ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak cemevlerine yer ayrılması ve cemevi yapılabilmesi için de kaymakam veya validen izin alınması gerekecek. Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve ilçe belediyelerinin cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapmasının ve malzeme desteği sağlamasının önü açılıyor. İl özel idarelerinin; il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihi doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanlar ile cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilmesi düzenleniyor. Kanunla, belediye ve bağlı kuruluşlar tarafından verilen indirimli veya ücretsiz içme ve kullanma suyu imkanının, cemevlerine de tanınmasına ilişkin düzenleme yer alıyor.

MADENDE ÖLEN MADENCİNİN YAKININA MAAŞ

Kanuna Amasra'da 14 Ekim'de yaşanan maden faciasının ardından eklenen maddeler ile; kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan geride kalan hak sahiplerine aylık bağlanacak. Maden kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına yönelik destek paketi de düzenlemeler arasında. Buna göre; kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NDEKİ ŞİRKETLERE CUMHURBAŞKANI KARARIYLA VERGİ KOLAYLIĞI TANINACAK

İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyette bulunan şirketlerin, yurt dışından satın aldıkları malları Türkiye'ye getirmeden yurt dışında satmalarından (transit ticaret) ya da yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmekten sağladıkları kazancın yüzde 50'sinden kurumlar vergisi alınmayacak. Şirketlerin bu indirimden yararlanabilmeleri için elde ettikleri kazancı, vergi beyannamesi vermeden önce Türkiye'ye transfer etmiş olmaları, alım satımına aracılık yapılan malların satıcısı ve alıcısının Türkiye'den olmaması koşulları aranacak. Cumhurbaşkanı, getirilen yüzde 50'lik indirimi yüzde 100'e çıkarabilecek ya da sıfıra kadar indirebilecek."