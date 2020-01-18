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Cemevlerine ibadethane statüsü: 'Sihirli Formül' nedir?
14 dakika önce
Türkiye’nin en büyük dini azınlık topluluğunu oluşturan Alevilerin ibadet yeri olarak cemevlerinin tanınması konusu bir süredir belediye meclisi kararları üzerinden ülke gündemine taşınmış durumda.
Türkiye'nin en büyük dini azınlık topluluğunu oluşturan Alevilerin ibadet yeri olarak cemevlerinin tanınması konusu bir süredir belediye meclisi kararları üzerinden ülke gündemine taşınmış durumda.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kısa süre önce cemevlerinin imar planlarına ibadethane olarak işlenmesine karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:13
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