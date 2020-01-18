Cemevlerine ibadethane statüsü: 'Sihirli Formül' nedir? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cemevlerine ibadethane statüsü: 'Sihirli Formül' nedir? - Son Dakika Dünya

Cemevlerine ibadethane statüsü: 'Sihirli Formül' nedir?

14 dakika önce

Türkiye’nin en büyük dini azınlık topluluğunu oluşturan Alevilerin ibadet yeri olarak cemevlerinin tanınması konusu bir süredir belediye meclisi kararları üzerinden ülke gündemine taşınmış durumda.

Cemevlerine ibadethane statüsü: 'Sihirli Formül' nedir?, System.String[]

Türkiye'nin en büyük dini azınlık topluluğunu oluşturan Alevilerin ibadet yeri olarak cemevlerinin tanınması konusu bir süredir belediye meclisi kararları üzerinden ülke gündemine taşınmış durumda.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, kısa süre önce cemevlerinin imar planlarına ibadethane olarak işlenmesine karar verdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları
Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi! 3 pekiyi, 1 zayıf Metropoll'ün son anketine göre en çok beğenilen siyasetçi Erdoğan; ikinci sırada İmamoğlu var Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 08:28:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cemevlerine ibadethane statüsü: 'Sihirli Formül' nedir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]