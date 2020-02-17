Cemil Alevli Koleji IB Diploma Programı 1. Veli Çalıştayı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cemil Alevli Koleji IB Diploma Programı 1. Veli Çalıştayı - Son Dakika

Cemil Alevli Koleji IB Diploma Programı 1. Veli Çalıştayı

6 saat önce

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Cemil Alevli Koleji IB Diploma Programı 1. veli çalıştayı düzenlendi.

Cemil Alevli Koleji IB Diploma Programı 1. Veli Çalıştayı, System.String[]

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Cemil Alevli Koleji IB Diploma Programı 1. veli çalıştayı düzenlendi. IB Diploma Program Koordinatörü Özlem Kara uygulanan program ve programın uluslararası alanda ki önemini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.


Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen birinci veli çalıştayın da IB Diploma Program Koordinatörü Özlem Kara Cemil Alevli Kolejini ve uygulanan programları anlatan sunumuyla velileri bilgilendirdi. 2021 Kasım IB Sınav Adayı öğrenci velilerine yönelik GKV Cemil Alevli Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın ilk oturumunda GKV Cemil Alevli Koleji IB Diploma Program Koordinatörü Özlem Kara'nın "IB Programını Anlamak " sunumu ile başladı. Sunumda Bakalorya eğitim hedefleri ve eğitim felsefesi -diploma programı - IB öğrenen profili, IB diploma programının amaçlarına yönelik bilgilendirmelerde bulundu. IB DP programının uluslararası ve Türkiye üniversitelerinde tanınırlığı istatistiklerle velilere anlatılarak soruları yanıtlandı. '2021 Kasım dönemi öğrencilerine yönelik hazırlanan akademik çalışma takvimi velilerle paylaşılarak veli desteğinin önemi vurgulandı.


Çalıştayın ikinci bölümünde ise IB ders öğretmenlerinin derslerini tanıtarak, ders kazanımlarını, derslerinin Türk müfredat programına entegrasyonlarını ve derslerin gerekliliklerini içeren interaktif sunumları ile devam etti. Çalıştayın son bölümünde öğrenci velilerinin soruları cevaplanarak bireysel görüşmeler yapıldı. GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir de velilerle yönelik bir konuşma yaparak Cemil Alevli Koleji'nin uluslararası nitelikleri ve yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik sunulan hizmetler hakkında bilgiler verdi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:08 Kaynak: İHA
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