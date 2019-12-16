Cemil Alevli Koleji Toplum Hizmeti Projesi 3 yaşında - Son Dakika

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Cemil Alevli Koleji (IB) öğrencileri IB-CAS Programı kapsamında 3 yıl önce hayata geçen Toplum Hizmeti Projesini (CIP) aralıksız devam ediyor. Öğrenciler kardeş okulları olan Mehmet Emin-Zekiye Üstünel İlköğretim Okulu öğrencileriyle ortak birçok projeye de imza atmaya devam ediyor.



Topluma Hizmet Kulübü'nün bir parçası olan projede öğrenciler 3 yıldır kardeş okulları Mehmet Emin - Zekiye Üstünel İlköğretim Okulu öğrencilerine gönüllü olarak İngilizce, Fen Bilimleri, Görsel Sanatlar, Robotik Kodlama alanlarında ders veriyor. Bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilerin sorumluluk alma duygularının da geliştiğini ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, "Üç yıldır sürdürülen topluma hizmet projesi kapsamında bu yılda öğrencilerimiz kardeş okullarımızdan birisi olan Mehmet Emin-Zekiye Üstünel İlköğretim Okulunda öğrenci arkadaşlarıyla birlikte ortak faaliyetler sürdürmektedirler. Yine öğrencilerimiz rehber öğretmenlerinin gözetiminde kardeş okullarında öğrencilere yönelik gönüllü olarak İngilizce, Fen Bilimleri, Görsel Sanatlar, Robotik Kodlama alanlarında ders veriyor ve yaparak yaşayarak öğrenme metotlarını başarıyla uyguluyorlar. Her hafta Çarşamba günleri düzenlenen eğitimlerde kulüp üyesi öğrencilerin sorumluluk alma yeteneklerinin geliştirilmesi, yerel ve/veya uluslararası topluma yararlı birer birey olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Kulübün hizmet aktiviteleri başkaları için ve başkaları ile beraber işler yapmak ve buna kendini adamayı gerektirir. 3 yıl boyunca gönüllü olarak projeyi yürüten IB öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz" dedi. - GAZİANTEP