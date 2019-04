Cemil Alevli Vefatının 47.yılında Gaziantep Kolej Vakfı'nda Anıldı

Gaziantep sanayisinin efsane isimlerinden birisi olan Sanayici Cemil Alevli kurucusu olduğu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen törenle ölümünün 47. yılında anıldı. GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy ve Celal Ersoy'un da katıldığı anma töreninde öğrenciler Cemil Alevli oratoryosunu sahnelerken sevdiği şarkılar okul korosu tarafından seslendirilirken yaşamından kesitlerin anlatıldığı Cemil Alevli belgeseli de gösterildi.



Gaziantep sanayisinin kuruluşundan bugünlere gelişinde gerçekleştirdiği ilklerle önemli bir yer tutan Sanayici Merhum Cemil Alevli kurucusu olduğu GKV Özel Okullarında düzenlenen bir törenle anıldı. Törenin ardından Gaziantep Asri Mezarlıkta bulunan mezarı başında da bir anma töreni gerçekleştirdi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen anma törenine Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy, GKV Mütevelli ve yönetim kurulu üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları İsmet Tiryaki ve Can Hoşcan ile çok sayıda yönetici, öğretmen ve öğrenci ve katıldı.



Örnek bir sanayici, iş adamı ve eğitim gönüllüsüydü



Cemil Alevli'nin sadece Gaziantep sanayisi için değil, ülke sanayisi içinde önemli bir misyon üstlendiğini ve gerçekleştirdiği ilklerle Gaziantep sanayisinin ilk temellerini atan isim olduğunu ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, "Gaziantep sanayisinin kurucularından merhum Cemil Alevli, sanayi alanında birçok ilke imza atmakla kalmamış, 1963 yılında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının kuruluşunu gerçekleştirerek eğitimde kıvılcımdan meşaleye uzanan kutlu bir süreci başlatmıştır. Yaşamı boyunca eğitim kurumlarına önemli destekler sağlarken kendi ailesinin dahi haberi olmadan binlerce fakir öğrenciye başarı bursu vermiştir. Bugün onun elinden tutarak burs verdiği birçok insan, kentin ve ülkenin yönetiminde söz sahibidir. Cemil Alevli yaptığı bu tür hayır işlerini kesinlikle topluma yansıtmamış, yardımların gizli kalması ilkesini savunmuştur. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşundan yeni baştan kuruluşuna ve 1972 yılına kadar gelişmesine önemli katkılar sağlayan Cemil Alevli, Gaziantep sanayisinin ilk çekirdeğini kurarak bölgedeki tekstil potansiyelini harekete geçirmeyi başarmıştır. 1940'lı yıllarda Gaziantep'te ilk havaalanının açılması ve geliştirilmesi, Devlet Demir Yollarının kentimizden geçmesi, ilk devlet yatırımı olan Tekelin açılmasında büyük emekler sarf etmiştir. Cemil Alevli Gaziantep sanayisinin gelişmesine paralel olarak eğitim alanında da kalkınmanın şart olduğuna inanmıştır. Gelişen Gaziantep'in ve kalkınan ülkenin yakın vadede nitelikli eleman gücüne daha çok ihtiyacı olacağını, ancak her ailenin çocuklarını eğitim için Ankara, İstanbul gibi uzak kentlere gönderemeyeceğini bildiğinden insanların kendi şehirlerinde kaliteli eğitim alması gerektiğini düşünmüştür. Bu amaçla 1963 yılında bir grup eğitim gönüllüsüyle birlikte, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda eğitim vermek üzere modern eğitimi ve etkin yabancı dil öğretimini ön plana çıkaran Gaziantep Kolejini kurmuş, Gaziantep Kolejinin gelişmesi, büyümesi ve kalkınması için gecesini gündüzüne katarak çalışmış, çok büyük emek ve fedakarlıklar isteyen böyle bir çalışmayı tamamlayarak Gaziantep'e değerli bir eğitim kurumu kazandırmıştır. Bu eğitim meşalesi, değerli evlatları Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nüket Ersoy ve Celal Ersoy tarafından yarım asrı aşan bir eğitim kalitesiyle günümüze taşınmıştır. Böyle evlatlar yetiştirdikleri için Merhum Cemil Alevli'ye minnet ve şükran borçluyuz. Bizler de Cemil Alevli'nin açtığı bu yolda vatanını ve milletini seven, kültürler arası anlayışı benimsemiş, çağdaş, laik, Atatürkçü gençler yetiştirmek için canla başla çalışmaktayız" dedi.



Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Biçici Cemil Alevli'nin yaşamından kesitleri anlatan kısa bir söyleşi gerçekleştirdi. Öğrenciler Cemil Alevli'ninin yaşamıyla ilgili şiirler seslendirirken GKV Özel Okulları orkestrası da sevdiği şarkıları Türkçe ve İngilizce olarak seslendirdi. Cemil Alevli Oratoryosunun da sahnelendiği törende Cemil Alevli'nin yaşamını anlatan belgesel filim gösterimi de yapıldı. Duygulu anların yaşandığı anma töreni Cemil Alevli Koleji öğrencilerinin Cemil Alevli'ye yazdığı mektubun seslendirilmesiyle son buldu.



Mezarı başında da dualarla anıldı



GKV Özel Okullarında düzenlenen anma töreninin ardından Gaziantep Asri Mezarlıkta bulunan mezarı başında da anılan Cemil Alevli'nin kent sanayisine olduğu kadar sosyal yaşamına da önemli katkılar sağladığı açıklanarak dualarla anıldı. - GAZİANTEP

