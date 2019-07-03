Son Dakika Haberleri: Cemil Bayık Washington Post'a yazdı: Şimdi Kürtlerle Türk devleti arasında barış zamanı. Bunu...
BBC
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Cemil Bayık Washington Post'a yazdı: Şimdi Kürtlerle Türk devleti arasında barış zamanı. Bunu...

51 dakika önce

PKK yöneticisi Cemil Bayık, ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesine yazdığı makalede Kürt sorunun çözümü için bir fırsat bulunduğunu, bunun kaçması durumunda bir nesil boyunca benzer bir fırsatın yakalanamayacağını belirtti.

Cemil Bayık Washington Post'a yazdı: Şimdi Kürtlerle Türk devleti arasında barış zamanı. Bunu..., System.String[]

PKK yöneticisi Cemil Bayık, ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesine "Şimdi Kürtlerle Türk devleti arasında barış zamanı. Bunu harcamayalım" başlıklı bir makale yazdı.

PKK'nın beş kurucusundan biri olan Bayık, "Uzun süredir devam eden bu sorunu kalıcı bir çözüme ulaştırmak için önümüzde bir fırsat var. Bu fırsatı kaçırırsak bir nesil boyunca benzer bir fırsat göremeyebiliriz" ifadelerini kullandı.

TSİ Çarşamba akşamı yayımlanan makalede PKK'nın 2000'lerin başından beri devletle yaptığı görüşmeleri, ateşkesleri ve 2015'te biten çözüm sürecinin ardından Suriye'deki gelişmeleri anlatan Bayık, "Bu zorluklarla başa çıkarken biz de hatalar yaptık" dedi ve ekledi:

"Kürt meselesinin yalnızca Erdoğan'ın partisiyle diyalog kurarak çözülebileceğini düşünecek kadar saftık.

"Bu kadar kompleks ve diğer sorunlarla bağlantılı bu çatışmayı çözmeye çabalarken, Türkiye'deki tüm demokratik güçleri sürece katmak için daha fazla çaba sarf etmeliydik.

"Aynı şekilde Orta Doğu ve dünyadaki demokrasi yanlısı güçleri Türkiye'nin demokratikleşmesine ve Kürt sorununun çözümüne katkı sunmak için mobilize etmeliydik."

Kürt meselesinin Türkiye sınırları içinde siyasi bir çözüme ulaşması için müzakerelere açık olduklarını söyleyen Bayık, esas müzakerecinin Abdullah Öcalan olduğunu ve Öcalan'ın müzakere sürecinde rahat bir şekilde çalışabilmesinin elzem olduğunu, bu yüzden cezaevindense başka bir güvenli evde bulunması gerektiğini yazdı.

Bayık, Türkiye'nin ulus kavramını yeniden ele alması, farklı kültürel ve etnik kimliklere alan açması gerektiğini savundu.

Bu yeni anlayışın bölgenin tarihsel çeşitliliğini yansıtacak ve Ankara'nın etkisini azaltacak yeni bir yönetim şeklinde karşılık bulması gerektiğini savunan Bayık, "Türkiye Kürt meselesini çözerek Orta Doğu'da demokrasi, istikrar ve barışı ilerletme konusunda kararlı bir rol oynayabilir" ifadelerini kullandı.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:29 
Amerika Birleşik Devletleri, Washington Post, Cemil Bayık, Dünya
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