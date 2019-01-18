Cemil Candaş Cinayeti Davasında Karar (1)
1 saat önce
Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAŞişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı.
Haber: Özden ATİK/ İstanbul
, DHA Şişli Belediyesi
İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı. Mahkeme, Cemil Candaş'ı "kasten öldürme" suçunda sanık Şenol Şahin
'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Rıza Keten ve Mithat Yılmaz da "öldürmeye azmettirme" suçundan 16'şar yıl hapis cezasına çarptırılırken; Hacı Avcı ve Engin Gölve ise "öldürmeye yardım" suçundan 8'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Selahattin Keten'in de bulunduğu 5 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:02 Kaynak: DHA
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