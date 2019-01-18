Son Dakika Haberleri: Cemil Candaş Cinayeti Davasında Karar (1)

Cemil Candaş Cinayeti Davasında Karar (1)

1 saat önce

Özden ATİK / İstanbul, DHA - ŞİŞLİ Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı.

Cemil Candaş Cinayeti Davasında Karar (1), System.String[]
Özden ATİK/ İstanbul, DHA - ŞİŞLİ Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı. Mahkeme, Cemil Candaş'ı "kasten öldürme" suçunda sanık Şenol Şahin'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Rıza Keten ve Mithat Yılmaz da "öldürmeye azmettirme" suçundan 16'şar yıl hapis cezasına çarptırılırken; Hacı Avcı ve Engin Gölve ise "öldürmeye yardım" suçundan 8'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Selahattin Keten'in de bulunduğu 5 sanık hakkında ise beraat kararı verildi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:03 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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