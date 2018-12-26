Son Dakika Haberleri: Cemil Candaş Cinayetinde 4 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi (1)

Cemil Candaş Cinayetinde 4 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi (1)

52 dakika önce

Özden ATİK / İstanbul, DHA - ŞİŞLİ Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Cemil Candaş Cinayetinde 4 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi (1), System.String[]
Özden ATİK/ İstanbul, DHA - ŞİŞLİ Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken; 3 sanık hakkında ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıkların ise beraati talep edildi. 

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hacı Avcı, Şenol Şahin, Rıza Keten ve Engin Gölve ile başka suçtan tutuklu sanık Bilal Yaman getirildi. Öldürülen Cemil Candaş'ın eşi Nurcan Candaş ile kardeşi Cemal Candaş, Naci Candaş ve Çağlar Candaş ile Çağlar Candaş da duruşmada hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:56 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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