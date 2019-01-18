Son Dakika Haberleri: Cemil Candaş Davasında Gerginlik (1)

Cemil Candaş Davasında Gerginlik (1)

8 dakika önce

Özden ATİK / İSTANBUL DHA - ŞİŞLİ Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, izleyiciler arasında gerginlik yaşandı.

Cemil Candaş Davasında Gerginlik (1), System.String[]
Özden ATİK/ İSTANBUL DHA - ŞİŞLİ Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, izleyiciler arasında gerginlik yaşandı. İstanbul 12. Ağır ceza mahkemesinde görülen ve bugün karar çıkması beklenen davada, sanık Rıza Keten ile ilgili savunma yapılırken Keten'in yakınları ile eski CHP Şişli İlçe Başkanı Dursun Çaltı arasında sözlü tartışma yaşandı. Sanık Rıza Keten'in avukati, Rıza Keten ile ilgili "kaçak kati yoktur" demesi üzerine davayı izleyen Dursun Çaltı, "Var, bizzat ben şikayet ettim" deyince bir başka izleyici "Sen nereden biliyorsun" deyip küfretti. Güvenlik tarafları uyardı. Ancak Keten'in yakını olan izleyici elindeki su şişesini Çaltı'ya fırlattı. Su şişesi Çaltı'ya isabet etmedi ancak duruşmanın tarafları arasında kufurlesme yaşanınca güvenlik görevlileri müdahale etti. İzleyiciler salondan dışarı çıkarıldı.

5 DAKİKA ARA VERİLDİ

Mahkeme Başkanı, duruşmaya 5 dakika ara verdikten sonra yeniden başlattı. Tarafları duruşma düzenini bozmamalari konusunda uyaran mahkeme başkanı, aksi halde duruşmayı kapalı yapacağını belirtti. Duruşmada şikayetçi avukatları, olayın tasarlanarak gerçekleştirildiğinden sanıkların ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiler. Duruşma, sanık avukatlarının son savunmalarıyla devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:26 Kaynak: DHA

Çaltı, Şişli, İstanbul, Güncel
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