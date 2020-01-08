Cemil Candaş'ın öldürülmesi davası - Son Dakika

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine 5 sanığın "kasten öldürme, kasten öldürmeye yardım ve azmettirme" suçlarından çeşitli hapis cezalarına çarptırıldığı, 5 sanığın da beraat ettiği dava dosyası, kararın İstinaf Mahkemesi'nce usulen bozulmasının ardından yeniden görülmeye başlandı.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin (İstinaf Mahkemesi) bozma ilamından sonra davanın İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmesine başlandı. Yeniden görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanıklar Şenol Şahin, Hacı Avcı ve Engin Gölve hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Rıza Keten ise cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken duruşmada, müdahil Candaş ailesi ve Şişli Belediye Başkanlığı'nı da avukatları temsil etti.



Duruşmanın başlamasını ardından mahkeme heyeti başkanı, hakkında yakalama emri çıkarılan sanık Mithat Yılmaz'ın henüz yakalanmadığı belirterek İstinaf Mahkemesinin 18 Kasım 2019 tarihli bozma ilamı okundu. Bozma ilamına karşı beyanı sorulan müdahil avukatlarından Nurcan Çöl, sanıklar hakkında şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, tüm sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Görüşü sorulan duruşma savcısı, daha önce mahkemeye sunulan mütalaa doğrultusunda karar verilmesini istedi.



Söz alan tutuklu sanıklardan Rıza Keten'in avukatı Nazif Yavuz, 2 yılı aşkın bir süredir tutuklu olan müvekkilinin, tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliye edilmesi gerektiğini öne sürerek, "Müvekkilim hakkında mahkumiyet kararı verilmesi halinde davanın istinaf ve Yargıtay aşamaları gündeme gelecektir. Bu süreç dikkate alındığında müvekkilimin açık cezaevine çıkma hakkı da ihlal edilecektir" diye konuştu.



Diğer tutuklu sanık avukatları da müvekkillerinin açık cezaevine çıkma durumu söz konusu olduğu için tahliye edilmesini ve tutuksuz yargılama yapılmasını talep etti.



Sanıklardan Şenol Şahin ise cezaevinden gönderdiği dilekçesinde belirttiği hususların araştırılmasını istedi. Taleplerin alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Şenol Şahin'in olay yerinde keşif yapılması talebini reddetti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Şenol Şahin, Hacı Avcı, Rıza Keten ve Engin Gölve'nin bu hallerinin devamına hükmederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Davanın geçmişi



Şişli Belediyesi'nde 18 Temmuz 2016'da silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayete ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında dava açılmıştı. Yapılan yargılamada 18 Ocak 2019'da kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Şenol Şahin'in, "Cemil Candaş'ı yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız tabanca taşıma" suçundan da 2 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.



Sanıklar Rıza Keten ve Mithat Yılmaz'ın, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 16'şar yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren heyet, sanıklar Hacı Avcı ve Engin Gölve'nin de, "kasten öldürmeye yardım" suçundan 8'er yıl hapse çarptırmıştı.



Mahkeme heyeti, sanıklar Bilal Yaman, Levent Karaman, Mehmet Tüysüz, Metin Şentürk ve Selahattin Keten hakkında ise, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan suçun işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat hükmü kurmuştu. - İSTANBUL